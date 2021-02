Flavio Insinna, distrutto da un telespettatore famoso: ecco chi è

Spread the love

Nelle ultime ore è arrivato un pesante attacco al programma di Flavio Insinna, da parte di un telespettatore famoso

Flavio Insinna (Instagram)

Flavio Insinna è un attore e conduttore televisivo italiano. Dopo essersi diplomato, si è iscritto alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen.

In seguito, nel 1990, si è perfezionato al “Laboratorio di esercitazioni sceniche”, diretto dal maestro Gigi Proietti. Questo gli ha permesso di lavorare sia in teatro che al cinema, dove partecipa ad alcune pellicole come “Metronotte” e “Il partigiano Johnny”.

Lo showman ha acquisito popolarità prendendo parte alle riprese della Serie Tv “Don Matteo”. All’interno di questa ha interpretato per sei stagioni il capitano dell’arma dei Carabinieri “Flavio Anceschi”.

Successivamente ha recitato anche in altre fiction targate Rai, prima di intraprendere il percorso da conduttore televisivo. Nel 2006 infatti, gli viene assegnata la conduzione dello show “Affari tuoi”.

Nel corso della carriera ha presentato diversi programmi, tra questi ricordiamo “La corrida”, “L’anno che verrà”, “Boss in incognito”, “Mi è sembrato di vedere un Blob”, “Il grande match” ecc.

Per quanto riguarda la vita privata, Insinna non si è mai sposato e non ha mai avuto figli. Tuttavia è legato sentimentalmente ad Adriana Riccio, la quale è stata una concorrente di “Affari tuoi”.

Le accuse al programma di Flavio Insinna

Attualmente Flavio è impegnato come presentatore del quiz show di Rai 1 “L’ eredità”. All’interno del programma i concorrenti si sfidano tra loro, cercando di rispondere correttamente alle domande del conduttore.

Fino a qualche settimana fa, ha partecipato alle riprese della trasmissione un concorrente di nome Massimo. Quest’ultimo è il recordman assoluto del quiz, dove ha collezionato più di 50 presenze ed ha vinto un montepremi di circa trecentomila euro.

Per aggiudicarsi il premio in denaro, il campione deve riuscire a trovare la parola corretta durante il gioco finale, ossia nella celebre “ghigliottina”. La difficoltà sta nell’indovinare il vocabolo giusto da abbinare alle cinque parole elencate dal presentatore.

A quanto sembra non tutti amano la tanto famosa sfida decisiva. In un messaggio su Twitter infatti, il direttore del quotidiano “Libero” ha espresso, con un tono non propriamente pacato, il suo evidente disappunto.

Vittorio Feltri ha contestato il termine contenuto all’interno della busta dove si cela la soluzione. Nella puntata di ieri tale definizione era “farfalle” e il giornalista si è chiesto cosa c’entrasse con le parole “Albero” e “Salmone”.

Vittorio Feltri (Instagram)

“Il programma televisivo l’ Eredità è un grande imbroglio. Chi prepara i quesiti deve essere quantomeno ubriaco”, questo il pesante sfogo di Feltri, che a quanto pare non ha gradito il lavoro svolto dai produttori del programma condotto da Flavio Insinna.