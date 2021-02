de-martino-contro-belen?-“mia-moglie-deve-essere-tradizionale”

Spread the love

L’ex marito di Belen Rodriguez partecipa alla trasmissione “Ciao Maschio” e risponde alle domande di Nunzia De Girolamo. Ha voluto mettere le mani avanti sulle dichiarazione che potevano subito essere fraintese ed infatti ha detto. “Passo per sessista, ma non è così”

Insomma, per De Martino quando si parla di “devozione” non significa essere maschilisti, ma significa prendersi cura dell’altro e nella coppia questo genera un equilibrio amorevole. Equilibrio che, evidentemente, con Belen è stato rotto.

Belen e De martino, una rottura che ha fatto rumore

È vero che l’addio fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha fatto molto rumore, ma sembra non aver lasciato strascichi pesanti. Anche se i due hanno continuato a scambiarsi spesso frecciatine. Un battibeccare a distanza su frasi, foto, post che sembrano voler dire qualcosa l’uno all’altra.

L’ultimo colpo del ballerino e conduttore arriva dalle sue dichiarazioni durante la trasmissione tv “Ciao Maschio” dove è stato ospite, ed ha parlato del suo rapporto con le donne. Una frase del conduttore di “Stasera tutto è possibile”, è sembrata una staffilata alla sua ex.

De Martino parla della nonna

De Martino, parlando di donne, non poteva non parlare della sua nonna, come spiega Baritalia, che è mancata da poco: una donna forte, con un potere decisionale subliminale, ha detto Stefano, dicendo che il nonno si appoggiava molto a lei, che aveva l’ultima parola:

“Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Le donne così, rispetto ad uomini come mio nonno che era un commerciante e aveva un certo tipo disposizione nella società, si appoggiava molto all’opinione di mia nonna, che aveva l’ultima parola”. Potrebbe interessarti: Striscia la Notizia, Giletti e De Girolamo: foto compromettenti

De Martino, la staffilata contro Belen: “Voglio una moglie tradizionale”

Stefano ha parlato anche della moglie ideale e la definisce “tradizionale”, che lui spiega con la condivisione degli ideali, importante base rispetto a tutto il resto che rimane, invece, volubile nel tempo.

«La mia donna ideale deve essere sicuramente tradizionale Fra le cose che legano una coppia c’è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale».

E poi ha continuato dicendo del modo diverso che hanno uomini e donne di comunicare: una donna non può parlare con un uomo come se fosse una donna:

“Uomini e donne hanno un modo di comunicare diverso. L’errore più comune delle donne è pensare di parlare con un uomo come se davanti a lei ci fosse un’altra donna. Noi abbiamo modi di comunicare più basici, siamo semplici… O è bianco o è nero, non abbiamo sfumature”.

L’ex marito di Belen parla di devozione e scatta l’accusa sessista

Una visione della donna quella fornita da De Martino che, subito in rete, non è stata presa molto bene, anche se lui, si aspettava un attacco del genere e, quindi, ha cercato di spiegare preventivamente le sue parole:

«Quando parli oggi alle donne di quel tipo di devozione si passa sempre per essere un po’ sessisti. Invece secondo me, prendersi cura dell’altro nella coppia genera un equilibrio amorevole».

Insomma, come a dire che Belen non abbia accettato quel ruolo tradizionale desiderato da Stefano? Sarebbe venuto a mancare un equilibrio? Al momento Belen non ha replicato alle parole di De Martino, che però hanno sollevato le proteste di molti utenti dei social network: la visione della donna fornita da De Martino, infatti, è sembrata ai più, piuttosto maschilista, anche se Stefano ha cercato di spiegare il suo punto di vista.