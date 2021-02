daydreamer-stasera-non-va-in-onda-in-prima-serata!

Daydreamer non va in onda stasera 16 febbraio in prima serata

Oggi martedì 16 febbraio Daydreamer non va in onda in prima serata su Canale 5! Arriva inaspettato il cambio di programmazione della soap, che si ferma addirittura per due martedì consecutivi! Proprio così, scopriamo dalla guida tv Mediaset che martedì 16 e martedì 23 febbraio il consueto appuntamento in prima serata con Erkenci Kus è cancellato. Al suo posto, dalle ore 21:00, Canale 5 trasmette la Champions League.

Non ci sono però solo brutte notizie! Se da una parte infatti la soap ferma gli appuntamenti in prima serata, dall’altra continua ad andare in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5. Ricordiamo che proprio da lunedì 25 gennaio 2021 Mediaset riprogramma la sua fortunata soap dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 16:45 alle 17.10 circa.

Can e Sanem in Daydreamer Credits Mediaset

Quando torna in onda Daydreamer su Canale 5?

Quando tornerà Daydreamer in prima serata su Canale 5? Al momento non sappiamo ancora rispondere a questa domanda. Dai palinsesti Mediaset risulta infatti che neanche martedì 23 febbraio la soap andrà in onda in prima serata su Canale 5. Immaginiamo quindi solo una volta conclusa la Champions League, in onda presumibilmente per quattro martedì, torneranno i normali appuntamenti della su Canale 5.

Daydreamer quante puntate ci sono?

Quante puntate mancano alla fine di Daydreamer? Analizziamo per bene gli episodi della celebre soap con protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir. In Italia, infatti, Daydreamer presenta una suddivisione degli episodi differente rispetto a quella turca. Se nel suo Paese di produzione Erkenci Kus conta 51 puntate della durata di due ore ciascuna, in Italia Mediaset suddivide gli episodi diminuendone anche la durata. Di conseguenza, su Canale 5 Daydreamer andrà in onda con un totale di 153 episodi! Considerando inoltre che in data 16 febbraio 2021 la soap va in onda con la prima parte dell’episodio 123, scopriamo che mancano ancora 30 episodi alla fine di Daydreamer.