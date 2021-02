coprifuoco-illegittimo-in-olanda:-si-attende-la-decisione-finale-della-corte-d’appello

In Olanda si è scatenata una battaglia legale tra alcuni tribunali per decretare l’illegittimità della misura del coprifuoco imposta dal Governo.

La sentenza del tribunale dell’Aja

Il primo segnale è arrivato da un tribunale dell’Aja che aveva accolto il ricorso presentato dall’associazione Stichting Viruswaarheid, impegnata da qualche mese nella critica contro le misure restrittive imposte dall’esecutivo olandese in nome dell’emergenza sanitaria.

Secondo la sentenza del tribunale olandese, l’introduzione del coprifuoco dalle 21 alle 4 rappresenterebbe una grave violazione del diritto alla libertà di movimento e alla vita privata e pertanto il Governo deve abrogarla il prima possibile. L’esecutivo olandese, ancora retto da Mark Rutte prima delle elezioni previste per il 17 marzo prossimo, si è subito mosso per ribaltare la sentenza del tribunale ricorrendo alla Corte d’appello.

La lettura discutibile data dai media italiani

Curiosa in questo caso la narrazione della vicenda proposta dai media italiani secondo i quali la Corte d’appello avrebbe già annullato la sentenza del tribunale, mantenendo in vigore il coprifuoco.

In realtà negli stessi articoli, riportati per esempio dalla Rai e da TgCom24, si legge che “la sentenza finale della Corte d’Appello è prevista per venerdì”. È ancora tutto in gioco quindi, checché ne dicano i media mainstream.

In Olanda c’è quindi un dibattito aperto sulla legittimità di alcune misure restrittive che la politica sembra voler far passare come nuova normalità. Una sentenza che confermi l’illegittimità del coprifuoco potrebbe essere un primo vero segnale di risveglio e di riconquista delle libertà per tutta l’Europa.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €20.875 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora