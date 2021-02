Le castagnole salate rappresentano un finger food molto goloso, ideale durante il periodo di Carnevale, sono buonissime gustate da sole ma potete anche servirle accompagnate da salumi o formaggi.

Una ricetta originale per stupire i propri ospiti e commensali.

Come da tradizione, e come le “sorelle” dolci, vengono fritte, ma si sa…ogni tanto il fritto è concesso, specie se siamo a Carnevale.

Questa versione poi è pratica e molto veloce perché viene utilizzato il lievito istantaneo per torte salate: si mescolano quindi gli ingredienti secchi con quelli liquidi, si formano tante palline e via a friggere! Pochi minuti e sono pronte per essere servite.

Rappresentano dunque un’ottima idea salva-cena o dell’ultimo minuto, per buffet, antipasti o aperitivi, inoltre potete aggiungere all’impasto olive nere tritate o cubetti di prosciutto e potete servirle da sole o accompagnate da salumi e formaggi.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per circa 25 castagnole

200 g Farina 00

8 g Lievito istantaneo per torte salate (circa mezza bustina)

1/2 cucchiaino Sale

20 g Parmigiano Reggiano grattugiato

40 g Burro morbido

1 Uovo

50 ml Latte

Per friggere

Olio Di Semi di arachide o di girasole

Preparazione

Per preparare la ricetta delle castagnole salate, mescolate gli ingredienti secchi tra loro: farina e lievito, sale e parmigiano.

Aggiungete il burro morbido, l’uovo leggermente sbattuto ed il latte a filo, unendolo mano a mano che ne richiede l’impasto.

Mescolate gli ingredienti dapprima con un cucchiaio e poi con le mani fino ad ottenere un composto compatto, ma non troppo appiccicoso. Se necessario aggiungete un poco di farina.

Prelevate pezzetti di impasto e formate con le mani tante piccole palline.

Se lo gradite potete mettere (in tutte o solo in alcune) un cubetto di formaggio.

Friggete le vostre castagnole in abbondante olio caldo fino a quando non avranno assunto un bel colore dorato.