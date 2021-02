casa-con-vista:-10-alloggi-su-instagram-con-panorami-mozzafiato

Ci sono ottime probabilità che gli ultimi mesi abbiano rivoluzionato il modo in cui consideriamo la nostra abitazione: se prima, per alcuni, rappresentava a malapena il luogo in cui dormire e consumare qualche pasto mentre il resto della giornata si svolgeva all’esterno, ora il nostro appartamento racchiude tutto il nostro mondo. È il luogo in cui viviamo, lavoriamo e trascorriamo gran parte del tempo libero. Viene spontaneo, quindi, sognare case che siano qualcosa di più delle stanze che abbiamo distrattamente vissuto fino a che non è arrivata la pandemia. Luoghi speciali con vetrate enormi affacciate su città, giardini o boschi che non smetteremmo mai di osservare. Ben più interessanti e stimolanti di Netflix o di qualsiasi social media. Certo, la possibilità di traslocare di punto in bianco in posti dalla vista mozzafiato non è per tutti ma è sempre possibile far viaggiare l’immaginazione sbirciando gli spazi altrui. Ecco dieci luoghi con una vista panoramica che non ci stancheremmo mai di guardare.

AuroraHut



Una sorta di hotel diffuso, costituito da speciali igloo situati nei luoghi più suggestivi della Finlandia: dotati di ogni comfort, incluso il Wi-Fi, sono stati progettati per permettere agli ospiti di immergersi completamente nella natura circostante e poter godere della vista dell’aurora boreale persino da sotto le coperte.

La casa di Hanna Krutmann a Berlino



Sembra una serra e invece è un salotto con una vista incredibile su Potsdamer Platz e sulla torre della televisione, nella capitale tedesca. La proprietaria di casa, appassionata di design e decorazione d’interni, si è innamorata dello spazio appena l’ha visto anche se avere una stanza completamente vetrata ha i suoi pro e contro: se da un lato permette di godere di tramonti indimenticabili, dall’altro la temperatura in estate può essere davvero soffocante.

Birdbox by Livit



Un altro esempio di come architettura, natura e lusso possano trovare l’equilibrio perfetto: questi microalloggi permettono infatti di godere di paesaggi indimenticabili in bungalow dotati di ogni comfort. Niente tende, freddo e fango ma una ‘cabina’ interamente finestrata per osservare i dintorni.

LightBox progettata da Bohlin Cywinski Jackson per Nic Lehoux



Permette una visuale a 360 gradi sugli splendidi boschi della British Columbia questa abitazione dal design semplice quanto potente: si tratta della casa del fotografo Nic Lehoux, progettata dallo stesso studio che ha ideato il concept dell’Apple Store.

Moon Mansion di Victor Roussell



Non è una vera abitazione ma un rendering fatto dall’artista 3D Victor Roussell, che si è domandato come potrebbe essere l’architettura sulla luna e l’ha immaginata totalmente trasparente per poter ammirare il paesaggio del pianeta d’argento.

La villa del designer Richard Shapiro a Malibù



Una vecchia casa completamente rinnovata e restaurata: una delle pareti è stata persino sostituita con un’immensa vetrata, perfetta per guardare l’oceano stando comodamente seduti in poltrona.

The Nooq



Il perfetto retreat nel cuore delle montagne vicino a Montreal, è anche la location ideale per godersi la neve davanti al caminetto.

Il terrazzo romantico via Somewhere I Would Like to Live



L’account Instagram più amato dalla redazione fornisce sempre nuovi spunti per sognare ad occhi aperti: in questo caso grazie alla foto di un sottotetto scoperchiato che regala una vista panoramica sulla capitale francese.

Abitazione storica di Mountain Brook, Krumdieck Architecture



Una casa coloniale nel cuore dell’Alabama, completamente rinnovata a partire dalle finestre, grandi e luminose, che circondano l’intero edificio.

Revugia di Tidevand



Per ora si tratta solo di un rendering. Ma non ci sono dubbi sul fatto che bastano anche solo le immagini in 3D di questo hotel per farci sognare un week-end di relax con vista sulla Foresta Nera.