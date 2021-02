Bere tè verde può proteggerti contro il cancro, ecco come secondo un nuovo studio

È ricco di antiossidanti, migliora le funzioni cerebrali e brucia i grassi: il tè verde è ormai annoverato a giusta ragione tra gli elisir di lunga vita, ma riserva ancora nuove sorprese. Un suo particolare antiossidante può aumentare i livelli di una proteina antitumorale naturale, nota come “guardiana del genoma”, per la sua capacità di riparare i danni al DNA o distruggere le cellule cancerose.

Ad affermarlo è uno studio pubblicato su Nature Communications il tè verde che è partito dal presupposto che il tè verde è una bevanda popolare consumata in tutto il mondo dagli accertati effetti inibitori contro vari tipi di cancro, come il cancro al seno, ai polmoni, alla prostata e al colon.

La maggior parte degli effetti chemio-preventivi del tè verde sul cancro sono attribuiti ai composti polifenolici, tra cui l’epigallocatechina-3-gallato (EGCG) è il più importante. L’EGCG rappresenta il 50-80% della catechina nel tè verde. Ci sono 200-300 mg di EGCG in una tazza preparata (240 ml) di tè verde.

Lo studio

La ricerca appena pubblicata si concentra sull’interazione diretta tra p53 e proprio l’epigallocatechina gallato (EGCG) e punta alla scoperta di farmaci contro il cancro.

“Entrambe le molecole p53 ed EGCG sono estremamente interessanti. Le mutazioni in p53 si trovano in oltre il 50% del cancro umano, mentre l’EGCG è il principale antiossidante nel tè verde, una bevanda popolare in tutto il mondo”, spiega Chunyu Wang, autore e professore di scienze biologiche presso il Rensselaer Polytechnic Institute. Ora scopriamo che esiste un’interazione diretta e precedentemente sconosciuta tra i due, che indica un nuovo percorso per lo sviluppo di farmaci anti-cancro. Il nostro lavoro aiuta a spiegare come l’EGCG sia in grado di aumentare l’attività anti-cancro di p53, aprendo la porta allo sviluppo di farmaci con composti simili all’EGCG”.