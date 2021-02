barbara-d’urso:-la-routine-prima-del-lavoro

Barbara d’Urso, sempre molto impegnata con le sue trasmissioni televisive, ha condiviso su Instagram i primi momenti della mattina, quando, senza rinunciare a tenersi in forma, si prepara per un’intensa giornata di lavoro che la porterà negli studi di Cologno Monzese per guidare la puntata di Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso, sempre molto attiva su Instagram, non manca mai di raccontare l’impegno che precede la realizzazione delle sue trasmissioni di successo, condotte su Canale 5: dalle prove di Live! Non è la d’Urso, fino alla preparazione del trucco e parrucco nei camerini di Pomeriggio 5 e Domenica Live, il suo pubblico è costantemente aggiornato su ciò che accade nel dietro le quinte.

La conduttrice non fa mistero nemmeno della sua attenzione a sport e alimentazione, per tenersi in forma, a cui non rinuncia nonostante i ritagli di tempo liberi dal lavoro siano piuttosto ridotti. Dopo la diretta di Live! Non è la d’Urso, che si conclude sempre oltre le una di notte, Barbara d’Urso, di prima mattina, è subito pronta a tornare negli studi di Cologno Monzese.

Anche lunedì, scherzando con l’operatore addetto alla misurazione della febbre, la conduttrice gli ha chiesto quanto avesse dormito, affermando che lei, dal canto suo, era riuscita a riposarsi solo tre ore, vista la diretta della sera precedente, e gli impegni professionali del giorno seguente.

Barbara d’Urso: doppia colazione prima di partire

Anche quando non è impegnata con lo show della domenica sera, la sveglia di Barbara d’Urso suona sempre molto presto al mattino: dalle storie di Instagram, già alle 6:40 la conduttrice era pronta per mangiare un po’ di frutta, prima di iniziare il consueto allenamento della giornata, che prevede una corsa di qualche chilometro per i parchi di Milano.

La conduttrice, molto attenta alla dieta, ma anche molto appassionata di cucina e dolci, si è concessa, facendo un piccolo sgarro rispetto alla consueta colazione, un classico dolce di Carnevale ricoperto di cioccolato, in via eccezionale, per festeggiare così il martedì grasso.

Al ritorno, Barbara d’Urso ha pubblicato un’altra storia su Instagram, mentre sta facendo una seconda colazione, a base di centrifuga, pancakes e lamponi: un giusto concentrato di energie, prima di recarsi negli studi di Cologno Monzese e iniziare un’intensa giornata di lavoro.