Aurora Ramazzotti sbarca su Mediaset: ecco di cosa si occuperà

Spread the love

Aurora Ramazzotti, figlia d’arte del noto cantante Eros Ramazzotti, sta cominciando la sua avventura nel mono della televisione

A. Ramazzotti (Instagram)

Aurora Ramazzotti è la figlia del famosissimo Eros. Nacque il 5 dicembre del 1996, dalla relazione del padre con la nota showgirl Michelle Hunziker.

Cresce a Milano, dove frequenta l’International European School dove si diploma nel 2015. Frequenta poi l’Università cattolica di Milano, ma la sua vita sembra destinata al successo.

Da sempre vanta un grande seguito sui social, dove ha anche superato il milione di follower. Grazie anche a questo fa conoscere il suo nome, tanto da non venire più definita “La figlia di…” ed approdare in televisione.

Nel 2015 viene chiamata a Sky per condurre la fascia pomeridiana di X Factor, dove si presenta come opinionista commentando le gesta degli artisti nel loft. Qui riscuote parecchio successo, tanto da venire confermata per le due edizioni successive.

Nel 2018 invece viene chiamata al difficile compito di affiancare la madre a “Vuoi scommettere?” in onda su Canale 5. Adesso una nuova avventura sta cominciando per Aurora che sbarca ancora su Mediaset su una delle trasmissioni più famose di questo ente televisivo.

Leggi qui -> Roby Facchinetti porta una donna nel cuore: ecco chi è

Leggi qui -> Francesco Facchinetti: vorrei essere forte e caldo come lui

Aurora Ramazzotti, da Sky a Mediaset: sarà inviata de “Le Iene”

Le Iene, chiamato anche Le Iene Show, è un famosissimo programma televisivo che va in onda su Italia uno da tantissimi anni, per la precisione dal 22 settembre 1997. È la versione italiana di un format proposto in Argentina “Caiga quien caiga”.

La prima puntata di questa trasmissione vide dei conduttori d’eccezione del calibro di Simona Ventura e Dario Cassini e Peppe Quintale. A far morir dal ridere il pubblico da casa ci pensò però Teo Mammucari, uno dei primi storici inviati che con i suoi scherzi disturbava i malcapitati Vip sulla sua strada.

Inizialmente l’appuntamento con le Iene era pomeridiano, ma dal suo secondo anno venne spostato in seconda serata, ma alla conduzione figurava sempre Simona Ventura, stavolta insieme a Fabio Volo e Andrea Plizzari.

Si sono susseguiti tutta una serie di famosi conduttori ed inviati che grazie ai servizi andati in onda sono riusciti a diventare delle star. È la volta di Aurora dunque che non dovrà lasciarsi scappare questa preziosa occasione.

Il video che ufficializza la sua nuova avventura lo ha condiviso lei stessa sul suo profilo Instagram. “Che dite questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in TV sta sera?”. Queste le parole con cui ha voluto dare l’annuncio ai suoi fan.