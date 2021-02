a-parigi,-la-casa-galleria-di-gladys-e-ollivier-chenel

Per Gladys e Ollivier Chenel, antiquari parigini specializzati in reperti egizi e romani, l’amore per questo appartamento è scattato a prima vista. Come succede quasi sempre. Il loro caso è un po’ diverso, perché la prima volta che hanno visto la casa è stata online. Erano in vacanza, in spiaggia. È bastata la foto del grande (enorme) camino nel salone principale per farli rientrare a Parigi in tutta fretta. La visita di persona ha confermato la prima impressione: finalmente una casa con un’anima. Ne avevano viste tante, ma come questa nessuna.

La camera da letto è interamente tappezzata in tessuto. Foto di Julien Drach.

L’appartamento occupa l’intero piano nobile di un hôtel particulier del ’600 nel quarto arrondissement, cuore antico della città; 170 mq, scalone tutelato dalle Belle Arti, parquet magnifici, soffitti a travi intagliate. E una storia dentro, quella della precedente proprietaria. «Era una signora americana che viveva tra qui, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti», racconta Ollivier. «Questa casa la usava principalmente per dare cene e feste. Nei primi anni ’80 unì i due appartamenti del piano. Una ristrutturazione piena di idee, che abbiamo conservato: il corridoio di damasco rosso che costeggia i due living e che sembra uscito da un film di David Lynch; la camera padronale, interamente rivestita in tessuto; i mobili e le scaffalature su misura. Ci siamo limitati a togliere quello che presentava segni troppo evidenti del tempo e alcune cose che non corrispondevano al nostro gusto. L’unica cosa che abbiamo rifatto ex novo è stato un bagno».

Arredare questi spazi è stato un processo creativo, fatto di stratificazioni e di contrasti. Portato avanti con passione e – soprattutto – divertendosi molto. Spiega Gladys (i due parlano e ridono spesso insieme, le frasi si accavallano, rimbalzano): «Progetto gli allestimenti per la galleria e per gli stand delle fiere a cui partecipiamo, 4/5 l’anno. Sono spazi che devono comunicare calore, vita. E devono essere allestiti in pochi giorni. Per la casa faccio il contrario: se vedo che c’è bisogno di un tavolo o di una lampada inizio ad andare in giro per aste, gallerie, mercati delle pulci. Prendo il mio tempo. Poi trovo cose che non stavo cercando, le porto a casa e magari passano settimane prima che decida dove metterle. È un lusso che mi concedo».

In un corridoio, lo specchio “Ultrafragola” di Ettore Sottsass. Foto di Julien Drach.

Per entrare in casa, un pezzo deve piacere a tutti e due. E come arrivano, gli oggetti possono andarsene. «Siamo mercanti, è nel nostro Dna», dice Ollivier. «Da alcuni pezzi però mi separerei malvolentieri. Prendi il tavolo di Mario Bellini: è perfetto. Monumentale, in marmo (materiale che sentiamo vicino). Accoglie otto persone che è il numero di commensali ideale, se sono di più non c’è vera conversazione. È l’elemento attorno a cui abbiamo sviluppato tutto il progetto della sala. Certo, se ci innamoriamo di un altro tavolo, il discorso cambia…».

Così uno spazio nato per essere di rappresentanza viene vissuto con leggerezza. «Questa casa è tutto tranne che un museo. Con due figli adolescenti non sarebbe neanche pensabile», prosegue Gladys. Così succede che tra steli egizie, marmi romani e ceramiche di Picasso la vera star è lo specchio Ultrafragola di Ettore Sottsass, che illumina di rosa uno dei corridoi: «È l’angolo dei selfie per le amiche di nostra figlia». Ollivier va poi fiero dei quattro camini, che adora accendere: «In quello monumentale ha anche cotto delle bistecche», confessa lei. È mettere in pratica il consiglio che danno ai clienti, in galleria: «Non acquistare un oggetto per il suo valore. Compralo perché lo ami».

Ritrova questo articolo con l’intero servizio fotografico di Julien Drach a pagina 122 di AD di febbraio.

