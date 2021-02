A DRAGHI CHIEDIAMO UN CAMBIO DI MARCIA – Matteo Salvini

La Lega si appresta a votare la fiducia al Governo Draghi. Abbiamo intercettato il segretario Matteo Salvini che, nonostante le prime tensioni emerse all’interno delle forze di maggioranza, confida in un cambio di marcia da parte del nuovo esecutivo rispetto al precedente, almeno sulle questioni che reputa prioritarie per il Paese: “non faccio il medico, ma se c’è una decisione che cambia la vita delle persone non la si può prendere dalla domenica per il lunedì”.

Riguardo poi all’atteggiamento del nuovo governo nei confronti delle Istituzioni europee, Salvini ha detto: “Se non riesce Draghi a ri-contrattare qualche regola europea a vantaggio per l’Italia non ci riesce nessuno, noi abbiamo chiesto al professor Draghi di non mettere nuove tasse e di non aumentare quelle esistenti e quindi su questo siamo tranquilli”.

Il tempo dirà se la Lega ha cambiato atteggiamento verso le istituzioni europee oppure, come sostiene Salvini, Draghi è l’unico che in Europa può ottenere accordi più vantaggiosi per l’Italia.

Claudio Messora