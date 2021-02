usa,-tempesta-invernale-e-freddo-gelido:-almeno-2-morti

Tre milioni e mezzo di persone senza elettricità in Texas e almeno due morti. E’ il bilancio provvisorio della tempesta invernale senza precedenti che si è abbattuta su metà degli Stati Uniti, dal Texas al Maine, com temperature ampiamente sotto lo zero negli Stati del sud. Una persona è morta in Louisiana per essere scivolata sul ghiaccio e aver battuto la testa. Altre due persone sono invece morte in due diversi incidenti stradali causati dal ghiaccio in Kentucky. L’allerta resta alta per i prossimi giorni

Mentre la notte ha minacciato di far precipitare nuovamente le temperature, i funzionari hanno avvertito che le case ancora senza elettricità probabilmente non avrebbero avuto riscaldamento per ore, tra la frustrazione della popolazione. “Le cose probabilmente peggioreranno prima di migliorare”, ha detto la giudice della contea di Harris, Lina Hidalgo, massimo funzionario eletto nella contea di quasi 5 milioni di persone intorno a Houston.

Il freddo polare ha comportato anche la cancellazione di alcuni appuntamenti per le vaccinazioni contro il coronavirus. La città di Sann Antonio, non lontana dal confine con il Messico, ha rinviato tutti gli appuntamenti che erano previsti per oggi. “Con le attuali condizioni di ghiaccio e l’attesa che permangano fino a domani, vogliamo assicurare la sicurezza delle persone”, spiegano le autorità cittadine in una nota.