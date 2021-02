uomini-e-donne:-alessandra-lascia-giancarlo

È davvero finita tra Giancarlo e Alessandra di Uomini e donne? I due protagonisti del Trono Over del dating show di Maria De Filippi si sono lasciati per volere di lei durante la puntata di martedì 16 febbraio 2021. La donna sembra però molto presa dall’ex di Aurora Tropea e sembra vacillare…

Sipario. Sigla. A Uomini e donne si chiude un’altra frequentazione. I protagonisti sono una dama e un cavaliere del Trono over. Lei è Alessandra, lui è Giancarlo, ex fiamma di una ex protagonista del parterre femminile, ossia Aurora Tropea. Il rapporto tra Alessandra e Giancarlo è cresciuto molto in queste settimane, i due si piacciono, Si divertono molto insieme e si sono spinti anche “oltre”. A tal punto da aver deciso di passare due giorni insieme.

Alessandra ha prenotato, come da accordi, una stanza per loro due n un albergo e lui che cosa ha pensato bene di fare? Siccome non aveva un altro giorno per uscire con Angela, un’altra dama del Trono over, dopo essersi recato in trasmissione con Alessandra invece di tornare in hotel con lei è uscito a cena con l’altra signora, quindi ha raggiunto la “sua” dama in stanza.

Leggi anche: Vieni da me: Alessandra Mussolini furiosa

Alessandra si sente tradita da Giancarlo

Ovviamente Alessandra è arrabbiatissima con lui, si è sentita mancare di rispetto per la leggerezza con cui lui si è comportato. Avrebbe potuto tranquillamente vedere Angela in un altro momento: lei d’altra parte non gli ha mai chiesto l’esclusiva, anche se un po’ se ne è pentita. Forse però temeva che Giancarlo non accettasse questa sua proposta e tutto potesse finire in nulla.

Ma alla fine tutto è finito in nulla, perché lei, Alessandra, non riesce a sopportare l’incapacità dell’uomo di cogliere l’errore che ha commesso. Lei racconta il suo stato d’animo, lui non capisce, o fa finta di non capire. In trasmissione tutti danno ragione alla dama, Giancarlo sembrano non scomporsi minimamente.

Alessandra chiude con Giancarlo

Alla fine, anche per tutelare se stessa e i suoi sentimenti, Alessandra decide di mettere la parola fine a questa conoscenza:

“Io voglio chiudere Perché ci sto male. Io ti voglio talmente bene che voglio che tu faccia il tuo percorso libero perché io come donna ti metterei dei paletti. Non voglio risultare pesante”

“Ma non potevi chiedermi di darci l’esclusiva?”, la interroga lui. “Non hai fatto in modo che io chiedessi o ti dessi l’esclusiva. Ti ho detto tutto e ti ho sempre dimostrato tutto. Io sto bene con lui”, dice rivolgendosi alla padrona di casa, “però Giancarlo mi fa male come mi tratti”, chiude guardandolo negli occhi. È davvero finita tra di loro?

Potrebbe interessarti: Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over oggi 5 Dicembre