un-tour-nella-villa-sulla-spiaggia-di-sandra-bullock

Sandra Bullock ha acquistato un cottage sulla spiaggia di 3.360 piedi quadrati, con una guest house di 2.848 piedi quadrati nel 2001 per $ 1,5 milioni. Una casa principale architettonicamente sbalorditiva e una guest house su quasi tre acri composta da nove lotti, la casa ha accesso privato a una delle più belle spiagge di sabbia bianca del paese. La tenuta è composta in modo da poter ospitare 12 ospiti con una grande piscina, sala giochi, palestra e campo da basket. Le strutture includono la casa principale in stile piantagione di 3.360 piedi quadrati con più verande schermate, soffitto del soggiorno a doppia altezza con decorazioni da spiaggia e una guest house di 2.848 piedi quadrati con camino in soggiorno e barbecue all’aperto. Complessivamente, ci sono sette camere da letto e sei bagni tra i due edifici. I materiali prevalenti sono lino bianco e vimini che creano un’atmosfera contemporanea ariosa e costiera. Tutti gli arredi sono stati inclusi nella vendita.

Sandra Bullock non è l’unica celebrità a scoprire la tranquillità di Tybee. Anche altre star lo hanno addocchiato, come il musicista-attore John Mellencamp e l’autrice di bestseller Mary Kay Andrews che hanno anche case sull’isola. Miley Cyrus e John Travolta frequentano la zona e, sebbene la casa di Ben Affleck sia a Hampton Island, uno dei suoi ristoranti preferiti, il North Beach Bar and Grill, si trova anche su Tybee. Quando le celebrità si rilassano e vogliono divertirsi un po’, possono fare un salto a Savannah per una dose di esplorazione del profondo sud.

Il premio Oscar Bullock si è lanciata anche su Netflix, come hanno fatto di recente tanti attori di Hollywood. Il suo film Bird Box ha avuto un tale successo che ha firmato per recitare nel film Unforgiven. Produrrà e reciterà anche in The Lost City of D per Paramount nel 2021.

Gli agenti immobiliari Rachel Umbreit e Ruthie Lynah-Whitlow di Celia Dunn Sotheby’s International Realty hanno gestito la vendita.

Credito fotografico: Tybee Vacation Rentals

