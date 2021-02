TUTELARE LE FORZE DELL’ORDINE DAI DPCM- Lillo Massimiliano Musso

Lillo Musso è ormai da mesi uno degli avvocati più attivi nella battaglia per il rispetto dei principi costituzionali calpestati dalle normative di emergenza e dai DPCM. Dopo aver dato vita all’associazione “1000 avvocati per la costituzione” e dopo essersi dedicato con particolare attenzione al mondo della scuola, inizia ora ad addentrarsi in un campo particolarmente delicato: la tutela delle forze dell’ordine, i cui compiti sono stati stravolti dall’entrata in vigore dello stato d’emergenza.

“Ho ricevuto molte sollecitazioni da singoli appartenenti alle forze dell’ordine. Il problema è che loro sono servitori dello Stato, quindi non possono violare le disposizioni di legge, però, attraverso i loro sindacati, possono prendere la parola e far sentire la loro voce. Noi come avvocati gli garantiremo il massimo sostegno”.

Ma qual è il disagio il che stanno manifestando gli appartenenti alle forze dell’ordine all’avvocato Musso? “Si sentono come aguzzini, devono eseguire ordini che gli generano una frizione interiore, c’è quindi una questione di coscienza. Ma soprattutto, iniziano a porsi il problema di dover subire una vaccinazione senza avere possibilità di scelta, tanto più che, in ambito militare, i vaccini hanno prodotto delle gravi patologie e si tratta di una ferita ancora fresca”.

Non è necessario, dunque, sottolineare quanto sia rilevante il campo su cui l’avvocato Musso, insieme ai suoi colleghi, ha iniziato a muoversi. Naturalmente i nostri microfoni saranno a sua disposizione per raccontare l’andamento di questo lavoro.

