TG BYOBLU24 | 16 febbraio 2021 | EDIZIONE 19.00

16/2/2021

Alcune notizie del TG di oggi:

È la vigilia del voto di fiducia al governo Draghi al Senato. Domani Mario Draghi terrà il suo discorso programmatico nell’aula di Palazzo Madama, che riproporrà giovedì a Montecitorio, e che punta all’unità. La larga maggioranza di governo è però percorsa da conflitti, interni ed esterni ai partiti. E riparte così la conta in Parlamento. Gli oppositori a Draghi dovrebbero essere una quarantina al Senato e 50 circa alla Camera, compresi i grillini ribelli.

Il M5S, infatti, è scosso da un caos interno, con i dissidenti che continuano a minacciare di votare no al nuovo esecutivo e l’ala governista che invece è al lavoro per sostenere il governo.

Sempre sotto i palazzi della politica romana abbiamo intercettato Matteo Salvini leader della Lega secondo il quale Il presidente Draghi è l’unico a poter far sentire la voce dell’Italia all’interno delle istituzioni europee, ad esempio per quanto riguarda le clausole legate al Recovery Fund.

La Regione Veneto ha pubblicato le nuove linee di indirizzo per la gestione di casi Covid-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia. Un punto di questo protocollo desta preoccupazione per la violazione di diritti costituzionalmente sanciti.

Il fondo di investimenti americano BlackRock ha ricevuto in appalto una consulenza da parte della Commissione europea per verificare la stabilità finanziaria e l’allineamento all’agenda green del settore privato europeo. E adesso BlackRock sembra particolarmente interessata ad investire proprio nella cosiddetta svolta green. Siamo quindi di fronte all’ennesimo conflitto di interessi?

