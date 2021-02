Soleil Sorge commenta il rapporto tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga (e lancia la frecciatina a Luca Onestini)

Soleil Sorge è una fedele telespettatrice del Grande Fratello Vip ed è rimasta piuttosto stupita da una delle storyline più importanti che negli ultimi giorni si è sviluppata all’interno della casa.

Ci riferiamo alla liaison tra l’ex Adua Del Vesco tornata Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga; dopo settimane di sguardi fugaci, carezze rubate e languidi corteggiamenti a distanza, l’attrice ed il figlio di Walter Zenga sono più intimi che mai, soprattutto dopo la puntata di ieri sera nella quale Alfonso Signorini ha informato i vipponi che Giuliano Condorelli, l’attuale di lei fidanzato (anche se tale status è a questo punto in bilico), ha diffidato lei e tutti gli altri concorrenti dal parlare di lui.

A notte inoltrata, Rosalinda ed Andrea si sono baciati mentre tutti gli altri dormivano.

Davanti al neonato rapporto, gli spettatori si sono divisi: da un lato quindi i fan della nuova coppia, mentre dall’altro alcune persone, tra cui Dayane Mello, che sottolineano una certa strana coincidenza nel tempismo, dato che mancano ormai pochi giorni alla finale.

Molti fan della coppia Dayane e Rosalinda (Rosmello) si sono addirittura rivoltati contro quest’ultima, lanciando il nuovo nome “ex Rosmello”.

Nel frattempo ha fatto la sua entrata in scena anche Soleil Sorge che, su Twitter, ha fatto un confronto tra la sua esperienza passata e quella di Rosalinda, ricordando le reazioni differenti degli utenti:

Rosalinda nel #GFVIP inizia la quarta relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza: “brava, donna forte, è rinata” Io invece ho lasciato uno sfigato dopo 4 mesi con lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: “OH NO OH NO OH NONONONONO“

Io lasciai uno sfigato dopo 4 mesi con lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: OHNO OHNO OH NONONONONO #ok #gfvip — Soleil Sorge (@Soleil_stasi) February 15, 2021

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha approfittato della storia tra la ex Del Vesco e Zenga per istituire un parallelismo con la storia che, a suo tempo, visse quando lasciò con una lettera l’ex fidanzato Luca Onestini per intraprendere una nuova relazione con Marco Cartasegna.