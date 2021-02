Quando finisce Il commissario Ricciardi in prima tv su Rai 1?

Se segui la fiction diretta da Alessandro D’Alatri fin dal suo debutto, sai che inizia in prima tv assoluta lunedì 25 gennaio 2021. Il giorno prescelto per la messa in onda de Il commissario Ricciardi è il lunedì sera su Rai 1 alle 21.25 circa. De Il commissario Ricciardi quante puntate ci sono in totale? Quando finisce Il commissario Ricciardi? A quando il gran finale della fiction che vede protagonista Lino Guanciale nei panni di Luigi Alfredo Ricciardi?

Partiamo dalla domanda iniziale: quante puntate ha Il commissario Ricciardi? Sapendo che sono sei gli episodi che compongono la stagione si può fare un breve calcolo. In questo caso, tra l’altro, è da sottolineare che “puntate” e “episodi” sono sinonimi. Non è un dettaglio irrilevante perché spesso nella messa in onda delle fiction una puntata è composta da due episodi e bisogna prestare maggiore attenzione. Ne sono un esempio, per citare qualche titolo di fiction recente, Mina Settembre, Doc – Nelle tue mani, Vite in fuga o Che Dio ci aiuti 6.

Il commissario Ricciardi ha sei puntate (o episodi) totali per la prima stagione. Ciascuno dura cento minuti circa.

continua a leggere dopo la pubblicità

Quando finisce Il commissario Ricciardi su Rai 1 in prima tv assoluta. La messa in onda dell’ultima puntata de Il commissario Ricciardi è lunedì 1° marzo 2021, salvo variazioni di palinsesto da parte della Rete.

Il commissario Ricciardi quando su Rai 1? Programmazione di tutte le puntate

Il Commissario Ricciardi Qui Un Posato Per La Sesta Puntata Credits Anna Camerlingo E Rai

Questa fiction, una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl, va in onda su Rai 1 in prima tv. È disponibile anche su RaiPlay in streaming e in diretta. Il commissario Ricciardi è ispirata ai romanzi della serie de Il Commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni editi da Giulio Einaudi Editore. Il commissario Ricciardi quando va in onda su Rai 1? Ecco la programmazione di tutte le puntate, dalla prima all’ultima.

Prima puntata – lunedì 25 gennaio 2021

– lunedì 25 gennaio 2021 Seconda puntata – lunedì 1° febbraio 2021

– lunedì 1° febbraio 2021 Terza puntata – lunedì 8 febbraio 2021

– lunedì 8 febbraio 2021 Quarta puntata – lunedì 15 febbraio 2021

– lunedì 15 febbraio 2021 Quinta puntata – lunedì 22 febbraio 2021

– lunedì 22 febbraio 2021 Sesta puntata – lunedì 1° marzo 2021

ATTENZIONE: la programmazione de Il commissario Ricciardi su Rai 1 è soggetta a variazioni.