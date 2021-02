nessuna-speranza-per-lo-sci.-sulla-riapertura-a-marzo:-“persa-ormai-una-stagione-intera”

Gli impianti sciistici rimangono chiusi. Era tutto pronto per la riapertura, ci sono gestori che hanno lavorato per rimettere a posto le piste e assumere un po’ di personale. Sono state anche fatte le prenotazioni di skipass mentre diversi alberghi avevano già riservato le camere, ma ieri sera, quindi soltanto 12 ore prima il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del Dpcm del 14 gennaio scorso.

La motivazione sarebbe quella di un peggioramento dell’epidemia, in particolare in riferimento alle numerose varianti del virus già riscontrate in parecchie regioni.

Le reazioni però non si sono fatte attendere. I gestori degli impianti e gli albergatori sono infuriati, non soltanto per il merito della decisione ma in particolare per la tempistica che da più parti è stata definita “inaccettabile”.

Lo stop del Governo non ferma lo sci alla Piana di Vigezzo, nel Comune di Craveggia (Vco), nell’omonima valle Vigezzo, in alta Ossola. Nonostante la decisione del ministro Speranza, i gestori della stazione sciistica hanno deciso di aprire gli impianti.

La Lega, intanto, chiede di rivedere la squadra che compone il Comitato Tecnico Scientifico: “Non si può continuare con il «metodo Conte», annuncio la domenica e chiusura il lunedì, ad opera del trio Ricciardi–Arcuri-Speranza”, scrivono in una nota i capigruppo . “Serve un cambio di passo e rispetto per la gente di montagna e per chi lavora, oltre a rimborsi veri e immediati: al di là di Speranza, appena riconfermato ministro, è necessario un cambio di squadra a livello tecnico”, conclude la nota.

Byoblu ha contattato un gestore degli impianti di risalita di una delle più note località sciistiche della Valtellina, Livigno. “Speravamo di recuperare qualcosa aprendo nella settimana di carnevale riaprire il 5 marzo non sappiamo nemmeno se abbia ancora senso” ci ha risposto.

Claudio Messora