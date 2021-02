lo-champagne-che-si-ispira-al-minimalismo-giapponese

Per la prima volta in 152 anni, la bottiglia di Moët Impérial, lo Champagne iconico di Moët & Chandon nato nel 1869, viene ridisegnata da un artista. Dati il suo spirito pioneristico, la sua tendenza a infrangere le regole, ma allo stesso tempo di rispettare le antiche tradizioni artigianali, la scelta è ricaduta su Yoon: cofondatrice e direttrice creativa del brand Ambush, creatrice basata a Tokyo e astro in ascesa di una nuova generazione di stilisti innovativi, con lo scopo di portare la sua visione creativa e sensibilità moderna in questa collaborazione.

Yoon ha avuto carta bianca nella creazione di una bottiglia che fosse in grado di entrare in sintonia con lo spirito dei tempi e far propri i valori che parlano alle generazioni di oggi, sostenendo allo stesso tempo una causa benefica. Portando la sua estetica minimalista nel processo, l’artista ha cambiato il collo dorato della bottiglia optando per un’intensa tonalità di nero, a contrasto con una nuova etichetta bianca a rilievo, per dar vita a un design accattivante che evoca una lavagna vuota, come una finestra su un futuro ricco di possibilità per chi osa fare un passo in avanti.

©Gui Martinez

In linea con la tradizione di beneficenza che rende grande la Maison dal 1743, Moët & Chandon donerà una parte dei proventi della vendita delle bottiglie di Moët & Chandon x Ambush in edizione limitata al World Land Trust, un’organizzazione no profit internazionale che protegge gli habitat naturali in pericolo. La missione del World Land Trust è sostenere i partner locali coinvolti nei progetti di conservazione ambientale, come la Fundación Jocotoco in Ecuador, nei loro sforzi di fermare la distruzione degli ecosistemi e proteggere gli habitat dove sopravvivono ancora specie rare e in pericolo d’estinzione.

«È stato entusiasmante ricevere carta bianca per ridisegnare la bottiglia di Moët Impérial. È stata una bella sfida visti i suoi codici iconici e riconoscibili, ma l’ho vista anche come un’ottima opportunità di portare la mia estetica a questo Champagne iconico – spiega Yoon, cofondatrice e direttrice creativa di Ambush – Durante la visita a Epernay, ho visto la dedizione di chi lavora per Moët & Chandon verso la natura e il loro prezioso terroir. Da qui è nata l’ispirazione di scegliere il World Land Trust come beneficiario del sostegno della Maison, in modo che insieme possiamo aiutare a preservare altri territori nel resto del mondo».

La bottiglia in edizione limitata Moët & Chandon x Ambush

«Siamo entusiasti di questa partnership con Yoon perché porta una freschezza dirompente alla tradizione secolare di Moët & Chandon e si allinea al nostro impegno di preservare la natura e assicurare un futuro roseo alle generazioni future», commenta Benoît Gouez, Chef de Cave di Moët & Chandon.

La bottiglia in edizione limitata di Moët Impérial in collaborazione con Yoon contiene lo Champagne iconico della Maison definito da un vivace carattere fruttato, un palato seducente e un’elegante maturità, tutte caratteristiche distintive dei blend Moët & Chandon. Il suo assemblage è stato concepito per rispecchiare la ricchezza e la diversità dei vigneti della regione ne, strutturato con una leggera predominanza di Pinot Noir, cui dà corpo il Meunier, ed esaltato dalla freschezza dello Chardonnay.

L’edizione limitata di Moët & Chandon x AMBUSH è disponibile presso i department store di la Rinascente e sull’e-commerce di Rinascente e Tannico.