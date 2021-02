la-pronuncia-sibillina-del-tar-lazio-sull’obbligo-di-mascherine-a-scuola-per-i-bambini-da-6-a-11-anni

In poche parole il Tar Lazio ha passato “la patata bollente” al governo. I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso di 943 genitori, ritenendo non necessario l’obbligo per i bambini dai sei anni agli undici anni di indossare la mascherina anche quando sono seduti al banco e distanziati tra loro, ma hanno scritto che spetterà al governo in un nuovo provvedimento togliere questo obbligo, se la situazione di diffusione del virus lo dovesse consentire.

Dunque dal prossimo 5 marzo, data di scadenza del dpcm attualmente in vigore, i bambini da sei a undici anni potranno non avere più l’obbligo di indossare la mascherina seduti al banco se sono distanziati di almeno un metro tra di loro.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto con ordinanza l’istanza cautelare dei genitori che avevano fatto ricorso per ottenere l’annullamento e la sospensione dell’efficacia dei dpcm di dicembre e di gennaio. Questi ultimi contenevano infatti l’obbligo per i bambini di indossare le mascherine anche da seduti al banco, nonostante le indicazioni contrarie dell’OMS, dell’Unicef e del Comitato tecnico scientifico.

L’obbligo rimarrà sicuramente efficace fino al 5 marzo prossimo, a meno che il governo appena insediatosi non intervenga prima con un nuovo provvedimento.

La pronuncia del Tar non ha valore solo per i figli dei ricorrenti, ma per tutti i bambini dai sei anni agli undici anni. Precisamente i giudici amministrativi hanno scritto che l’amministrazione, cioè il governo, dovrà rivalutare l’obbligo e dare adeguata tutela alle esigenze cautelari dei ricorrenti. Cioè nei futuri provvedimenti l’esecutivo dovrà prevedere la possibilità per i bambini in quella fascia d’età di rimuovere la mascherina in condizione di staticità, se sono distanziati di almeno un metro e tenendo comunque conto dei dati scientifici e della situazione epidemiologica locale.

Si tratta comunque di una prima vittoria per i molti avvocati che hanno lavorato in sinergia e continuano a farlo per ottenere l’annullamento dei dpcm che hanno limitato le libertà costituzionali dei cittadini e imposto chiusure alla attività commerciali e imprenditoriali.

Certo, se a livello legale qualche piccolo segnale positivo dai Tribunali arriva, a livello politico la riconferma al ministero della Salute di Roberto Speranza non fa affatto ben sperare, visto che il ministro è stato uno dei più favorevoli a lockdown duri e continua a ignorare i protocolli di cura contro il covid sperimentati sul campo con ottimi risultati da moltissimi medici in Italia e nel resto del mondo.

Claudio Messora