Il Paradiso delle Signore 5 chi scopre perché Marta è tornata prima?

Il primo a sapere del ritorno anticipato di Marta è Vittorio quando lei bussa alla porta della loro casa alla fine della puntata 86 della stagione 5. Conti è sorpreso: cosa ci fa qui? È una bella domanda, ma la consorte “se la cava” con una spiegazione molto semplice. Vittorio le mancava. Se Marta non avesse mentito nell’ultima telefonata a cui abbiamo assistito da New York avremmo anche potuto crederle. Invece sappiamo che Marta sta nascondendo qualcosa. Perché rientra prima? Ne Il Paradiso delle Signore 5 chi scopre perché Marta è tornata prima?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Umberto e Adelaide scoprono il motivo del ritorno improvviso di Marta?

Marta vuole fare una sorpresa a Umberto e Adelaide nella puntata 87 della stagione 5. Entra a Villa Guarnieri. La giovane abbraccia entrambi. Il viaggio è stato un po’ faticoso. È stata una scelta dell’ultimo minuto. “Come mai questo ritorno improvviso?” le chiede Umberto. Lei dice che le mancava Vittorio e, dato che il contratto stava per finire, ha consegnato tutto e ha fatto i bagagli. Marta non vedeva l’ora di tornare a casa, ma sembra tutto un po’ diverso. Chiede di essere aggiornata su tutte le novità. “Io voglio sapere tutto” dice Marta. Così il Commendatore – ben lungi dal riferire il segreto su Federico – le racconta dell’affare con Cosimo. Marta vuole sapere i dettagli, anche il più piccolo. Non sa cosa le stanno nascondendo…

Ne Il Paradiso delle Signore 5 perché Marta è partita all’improvviso da New York?

Il Paradiso Delle Signore 5 Marta Guarnieri Abbraccia Paola, Dora E Irene Nella Puntata 87 Credits Rai

Marta si presenta in spogliatoio al Paradiso sempre nella puntata 87 della stagione 5. É stata un’esperienza bellissima a New York. Nel frattempo sono successe tantissime cose: sono arrivate Stefania e Sofia. Marta ha un mare di cose da raccontare. È partita all’improvviso e non ha avuto tempo di comprare nessun regalo per le ragazze. Dora chiede a Marta perché sia tornata prima. Non poteva stare lontana da Vittorio, azzarda Irene. “È solo per quello” aggiunge Marta.

Il tono della sua voce la tradisce. Marta sta nascondendo qualcosa e al momento possiamo solo fare qualche ipotesi.