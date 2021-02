i-tessuti-di-design-per-vestire-la-cucina

Glam con La Double J







JJ Martin, designer, giornalista e trend setter losangenlina – ma milanese d’adozione – ha fatto delle stampe il suo “marchio di fabbrica”. Il brand La Double J. è un tripudio di pattern floreali, geometrici, etnici, animalier, astratti, declinati su collezioni moda e homeware immediatamente riconoscibili per il tocco fresco e contemporaneo. Tovaglie, runner e tovagliette sono abbinate a grembiuli e canovacci per essere glam anche con “le mani in pasta”.

Esotico con Lisa Corti







Evocano mondi lontani i tessuti tableware di Lisa Corti: ispiratai ad antiche tradizioni orientali, cinesi e giapponesi, vengono stampati a mano in India. Le tovaglie sono disponibili in mussola, più leggera e trasparente, e in cotone, dove i colori rimangono più intensi e vivaci. Una novità sono i grembiuli “Mimi”, nati dalla collaborazione con Mimi Thorisson: chef e scrittrice francese che vive con la sua famiglia tra il Médoc, in Francia , e Torino, è l’autrice di “A Kitchen in France”, “French Country Cooking” e del libro di cucina “Old World Italian” , pubblicato di recente. In Italia tiene numerosi laboratori di “art de vivre” su cibo, vino e tradizioni locali. I suoi grembiuli sono realizzati in canvas di cotone stampato con blocchi di legno in India e realizzato a mano in Italia.

Irriverente con Seletti







Nata dalla collaborazione tra l’artista Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, fondatori dell’iconico Toiletpaper Magazine, la collezione Seletti wears Toiletpaper porta nelle case il loro immaginario ironico e surreale.