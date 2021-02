Governo Draghi, confermato il super-ministero: sarà guidato da Fico. Avrà potere di azione speciale, con una libertà di manovra senza precedenti

Governo Draghi, confermato il super-ministero: sarà guidato da Fico (Foto: Getty)

Prende forma il Governo Draghi e con esso anche il famoso super-ministero. Come confermato dal presidente della Camera, Roberto Fico, che sarà chiamato a presiederlo, avrà competenze e margini di manovra senza precedenti.

“Il nuovo super ministero c’è. Sarà una novità assoluta che fino ad oggi non esisteva. Un cambio di prospettiva storico, perché significa che scelte politiche fondamentali per il futuro del Paese da domani dovranno essere filtrate attraverso la lente ambientale, ecologica e della transizione”. Un passo in avanti verso la modernizzazione della nostra politica e la necessità di farsi trovare pronti nell’emergenza Covid che continua ad accompagnare la nostra quotidianità. Fico si è anche soffermato sul momento del M5S e del cambio di prospettiva da adottare per il bene dell’Italia.

“La fase che si apre ora deve essere di costruzione, responsabilità, lungimiranza e avrà al centro temi che sono cari al Movimento: sostenibilità, ambiente, beni comuni, transizione energetica”, ha sottolineato il presidente della Camera.

Governo Draghi, confermato il super-ministero: una novità senza precedenti

La squadra di Governo scelta da Mario Draghi è ormai completa. Tutte le figure sono state individuate e hanno iniziato in questa settimana a lavorare per il Paese. Diversi settori, come i Trasporti e la Salute sono alle prese con tematiche piuttosto delicate. Ecco la lista completa delle figure del nuovo esecutivo.

Ministri senza portafoglio:

Rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà

Innovazione tecnologica e la transizione digitale: Vittorio Colao

Pubblica amministrazione: Renato Brunetta

Affari regionali e le autonomie: Mariastella Gelmini

Il sud e la coesione territoriale: Maria Rosaria Carfagna

Politiche giovanili: Fabiana Dadone

Pari opportunità e la famiglia: Elena Bonetti

Disabilità: Erika Stefani

Coordinamento di iniziative nel settore del turismo: Massimo Garavaglia

Ministri con portafoglio:

Affari Esteri e Cooperazione internazionale: Luigi Di Maio

Interno: Luciana Lamorgese

Giustizia: Marta Cartabia

Difesa: Lorenzo Guerini

Economia e Finanze: Daniele Franco

Sviluppo economico: Giancarlo Giorgetti

Politiche agricole alimentari e forestali: Stefano Patuanelli

Ambiente, tutela del territorio e del mare: Roberto Cingolani

Infrastrutture e trasporti: Enrico Giovannini

Lavoro e politiche sociali: Andrea Orlando

Istruzione: Patrizio Bianchi

Università e ricerca: Maria Cristina Messa

Beni e attività culturali e turismo: Dario Franceschini

Salute: Roberto Speranza

