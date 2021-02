gf-vip,-la-“palpatina”-di-giletti-a-stefania-orlando

Spread the love

In queste ore circola, di nuovo, in rete un servizio di Striscia la Notizia, andato in onda un paio di mesi fa, dove si mostra la famosa “palpatina” di Massimo Giletti nei confronti di quella che è una delle favorite alla vittoria del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando.

La mano del marpione Giletti durante la diretta scivola lì, si sofferma un attimo, Stefania non si scompone e allontana la mano del conduttore. Un episodio che è stato ripercorso, con un paio di replay, dal tiggì satirico Striscia la Notizia, durante la rubrica “Fatti e Rifatti”, che ha preso di mira proprio la concorrente del Grande Fratello Vip.

GF Vip: la Orlando, con Zorzi, protagonista della Casa

Stefania Orlando finisce a Striscia la notizia. Grande protagonista del Grande Fratello Vip, reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Stefania è una vera e propria Regina della Casa, che ha una alleanza inossidabile, con l’altro protagonista del reality, il giovane influencer Tommaso Zorzi.

Una coppia che spaventa tutti gli altri concorrenti, che si spalleggia l’uno con l’altra e che, come è accaduto sabato sera, ha lasciato la festa con gli altri inquilini per ritirarsi nelle “proprie stanze” per continuare una festa a due.

GF Vip, la Orlando e la “palpatina” di Massimo Giletti

Nel tiggì satirico, Striscia La Notizia, l‘ex moglie di Andrea Roncato era stata protagonista della Rubrica Fatti e Rifatti, ma, a parte lo “scanner test” (dove a proposito di ritocchini aveva annotato solo un intervento agli zigomi) ecco che la rubrica, come aveva spiegato LiberoQuotidiano, ha ripercorso la vita artistica della conduttrice.

E non ha potuto non ricordare, la clamorosa palpatina che Massimo Giletti le rifilò in diretta a I Fatti vostri su Rai2, molti anni fa. Giletti fece scivolare la mano in posizione poco convenzionale e la Orlando, imbarazzata, la ricacciò subito al suo posto.

La Orlando pronta ad uscire con Tommaso Zorzi

Il sodalizio fra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, sta continuando a far parlare di sé. E, ancora una volta, in questi ultimi giorni, Stefania Orlando, come spiega Sussidiario.net, ha dovuto affrontare un’altra crisi di Tommaso Zorzi che, dopo una furiosa lite con Giulia Salemi, era di nuovo pronto ad uscire.

Anche lei ha provato a fermarlo e, quando lo ha visto furioso, gli ha chiesto di aspettarla, il tempo di mettere una cosa e di uscire con lui. Anche questa volta tutto si è poi placato e i due sono rimasti in Casa.