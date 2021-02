Flavio Briatore è malato?

Imprenditore e manager d’azienda è stato sposato con l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci. Flavio Briatore, è un brillante uomo di affari. Ma ora quello che sta accadendo e che lui posta sui social, fa rimanere i suoi fan con il fiato sospeso.

Flavio Briatore non è la prima volta che fa preoccupare i suoi fan. Infatti, è accaduto in passato, proprio a seguito del suo dimagrimento che lo ha portato a perdere nel giro di poco tempo, ben 16 kg: cominciarono a circolare voci sul fatto che stesse male e che cercasse di nasconderlo.

Briatore “replica” il suo Billionaire in tutto il mondo

Flavio Briatore è un imprenditore e un manager di fama mondiale e i suoi lussuosi locali per i vip, sulla falsa riga del Billionaire, vengono replicati un po’ ovunque: il suo Billionaire, con sedi sparse ovunque da Riyad a Dubai, passando per la Costa Smeralda, è un luogo di culto per i personaggi importanti del mondo dello spettacolo e dello sport.

L’ultimo inaugurato è proprio quello di Riyad, per il quale postò un video sui social per il giorno in cui furono terminati i lavori, annunciando la creazione di tantissimi posti di lavoro per i nostri connazionali, che sarebbero partiti alla volta dell’Arabia Saudita.

Il marito della Gregoraci perse 16 kg e i fan si preoccuparono

Non è la prima volta che i suoi follower si preoccupano per lo stato di salute del patron del Billionaire. Infatti tempo fa a seguito del suo dimagrimento, che lo portò a perdere oltre ben 16 chili, ecco che erano cominciate a indiscrezioni secondo le quali Briatore stesse male e che cercasse di nascondere questo fatto ai suoi fan.

Voci che furono smentite da lui stesso, ma che portarono a tranquillizzare di suoi follower. Tra l’altro, in quel periodo, infatti, il nuovo look di Briatore aveva fatto notare una certa rassomiglianza con Franco Califano. E la cosa era finita sul web.

Briatore posta una manciata di pastiglie: è malato?

Tramite le stories apparse sul suo profilo Instagram i fan hanno notato, come spiega kronic.it, un particolare che, comunque ha fatto preoccupare. Briatore, posta una foto, non si sa bene da dove ( i bene informati dicono che non sia l’Italia) dove durante un pasto sul tavolo, è stata disposta una vasta gamma di medicinali che, probabilmente, dovrà assumere.

Non è chiaro a cosa servano tutte quelle pasticche e medicinali vari, sembrano però esser davvero troppi. E tutti aspettano che Flavio possa spiegare.