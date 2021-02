Emozioni wireless, un router ci dirà se siamo felici

Ormai chiediamo di tutto ai nostri dispositivi digitali. “Ok Google… Che tempo fa? Dove sono? Che giorno è la festa della mamma?”. E magari, per gioco: “Ehi Siri, dimmi se sono felice”. Per sentirci rispondere: “Non rientra nelle mie capacità di sistema”. Quattro risate e via a fare cose più serie. C’è poco da ridere, invero. Perché pare proprio non sia lontano il giorno in cui – a domande del genere – potremo sentirci rispondere cose del tipo: “Sei abbastanza felice oggi, ma ieri sei stato molto triste”. E non sarà uno scherzo. Ci misureranno davvero felicità, rabbia, tristezza, gioia, piacere, tutte le nostre emozioni, come fossero i battiti cardiaci o la pressione arteriosa. E lo faranno via wireless.

Il processo di rilevamento delle emozioni utilizzato dai ricercatori della Queen Mary University di Londra

A ciascun partecipante viene chiesto di guardare video che evocano emozioni mentre sono esposti alle onde radio. L’antenna Tx viene utilizzata per trasmettere segnali RF verso il partecipante, mentre l’antenna Rx viene utilizzata per ricevere i segnali RF riflessi dal corpo. Il monitor ECG è collegato al partecipante, mediante sensori, per registrare i battiti cardiaci. I dati ricevuti dall’ECG (nella fase di creazione del database sperimentale) vengono utilizzati per correlare le variazioni dei battiti cardiaci con le emozioni evocate dai video

È quanto promettono i ricercatori della Queen Mary University di Londra. Nei loro esperimenti, hanno combinato intelligenza artificiale e segnali wireless per rilevare le emozioni. Quattro, in particolare: gioia, relax, paura e ribrezzo. Stati d’animo che hanno misurato mentre i partecipanti guardavano un video. Per farlo, hanno usato segnali wireless comuni ai sistemi – si pensi ai router Wi-Fi – che adoperiamo tutti i giorni. Trasmettendoli in direzione dei partecipanti all’esperimento e misurandone i segnali riflessi, hanno studiato come essi si modificano a seguito di piccoli movimenti del corpo, correlando tali misurazioni con le variazioni dei battiti cardiaci misurate da un ECG. In tal modo, gli studiosi sono riusciti a dimostrare che i segnali wireless possono essere utilizzati per misurare le nostre emozioni proprio come con i segnali ECG (con i quali, infatti, le emozioni erano state già rilevate anche in precedenti ricerche) ma, rispetto a questi ultimi, con innumerevoli e importanti vantaggi.

Nella ricerca pubblicata su Plos One, infatti, i ricercatori hanno osservato come i sensori e i dispositivi indossabili, oltre a causare potenziali disagi, siano ingombranti durante le attività di routine e possano portare a false conclusioni sulle vere emozioni delle persone. Precedenti studi, in realtà, si erano già spinti a sostenere (e dimostrare) la misurabilità delle emozioni senza la necessità di sensori sul corpo. Ma, come sottolineato dai ricercatori, lo avevano fatto analizzando i dati attraverso i classici algoritmi di machine learning (ML) e non, come invece hanno fatto loro, attraverso tecniche di apprendimento profondo (deep learning) basate su reti neurali artificiali. Con vantaggi di non poco conto, tra i quali una minore perdita di informazioni dai dati originali e una maggiore indipendenza dalla soggettività dell’essere umano, in qualche modo presente, invece, nella modellazione tradizionale mediante ML.

Non solo. Grazie all’uso combinato dei segnali wireless e del deep learning, infatti, gli autori della ricerca hanno affermato di aver reso la misura delle emozioni, di fatto, indipendente dal soggetto che le prova. Della serie: ti costruisci un database di segnali attraverso un certo numero di individui e poi, grazie all’apprendimento delle reti neurali, usi questi dati per prevedere le emozioni di persone al di fuori di tale database. Insomma, creato e istruito per bene il “giocattolo” neurale primordiale, te ne vai in giro a caccia di emozioni per scoprire chi è felice o si sta annoiando durante un concerto, un meeting, una lezione in aula e persino al lavoro? Beh, se non proprio a questo, è probabile dovremo prepararci a qualcosa di simile in futuro, soprattutto quando (e se) – come sostenuto dagli stessi ideatori dello studio – un ambaradan del genere potrà essere messo in piedi senza spendere un capitale: “Stiamo ora cercando di capire – hanno affermato al proposito i ricercatori della Queen Mary University – come servirci di dispositivi a basso costo già esistenti, quali i router Wi-Fi, per rilevare le emozioni di gruppi di persone presenti, ad esempio, in uffici e ambienti di lavoro”. Con buona pace di chi – invocando un “Grande Fratello delle emozioni” – dovesse sollevare (prevedibili) obiezioni legate all’etica delle potenziali applicazioni di tali studi sperimentali. Peraltro, oggetto di piena approvazione ottenuta dal Comitato Etico della Ricerca della Queen Mary University. Non che questo ci rassicuri del tutto. Ma avremo un po’ di tempo per pensarci...