Disha, la Greta indiana in carcere per un tweet: “È una sovversiva”

CHENNAI – Disha Ravi è una ragazza di 22 anni con l’orecchino su una narice e un piccolo mondo dipinto sulla guancia sinistra. Un mondo che lei vorrebbe salvare dal riscaldamento globale. Per questo ha fondato la sezione indiana di Fridays for Future.

Fa la cameriera in un ristorante vegano, pianta alberi, va a pulire i laghi, vorrebbe lavorare con le tartarughe. Invece, per la polizia di Delhi, Disha Ravi è una complottista criminale responsabile di sedizione con l’intento di danneggiare lo Stato indiano

Per questo, sabato notte, gli agenti si sono presentati nella sua casa di Bangalore e l’hanno arrestata di fronte alla mamma, trascinata all’aeroporto e infilata su un volo per la capitale senza informare parenti o amici. Domenica l’hanno presentata al giudice, per ottenere cinque giorni agli arresti e farla confessare.

L’attivista indiana Disha Ravi, 22 anni (al centro semi-nascosta con il vestito bianco) esce dal tribunale scortata dalla polizia (reuters)Che cosa? D’essere la mente di un piano sovversivo in combutta con i secessionisti che vogliono separare lo Stato del Punjab dal resto dell’India e di avere ordito un piano per l’assalto al Forte Rosso nella manifestazione di massa degli agricoltori il 26 gennaio a Delhi.

Proprio lei, la ragazza 22enne da poco laureata in amministrazione aziendale al Mount Carmel College, quella con l’orecchino e il mondo dipinto sulla faccia. Il capo d’imputazione è d’aver tramato con l’ambientalista svedese Greta Thunberg diffondendo un manuale in sostegno allo sciopero contro tre leggi neoliberiste a favore delle grandi industrie nel settore agricolo.

Il manuale fu twittato da Greta poco dopo il famoso tweet di Rihanna: “Perché non ci stiamo occupando di questo?” con link a un articolo sulla protesta. L’intervento delle celebrità ha spinto i sostenitori fondamentalisti e misogini del governo fondamentalista a bruciare in piazza alcuni poster con le immagini delle icone internazionali, compreso quello di Meena Harris, che ieri ha twittato in difesa di Ravi.

In quei giorni, Greta ha cancellato il tweet con il manuale, ma lo ha twittato nuovamente poco dopo, con delle correzioni. La polizia di Delhi è convinta che il manuale del primo tweet sia stato redatto da Ravi in combutta con l’associazione Giustizia Poetica, legata ai secessionisti. E poiché si indicavano non solo gli hashtag da usare per criticare le leggi, ma anche come organizzare proteste attorno alle ambasciate indiane, è scattata l’imputazione di sedizione

Il commissario a capo dei corpi speciali di Delhi, Praveen Ranjan, ha dichiarato: “Il manuale suggerisce un complotto per instaurare una guerra economica, sociale, culturale e regionale contro l’India e disseminare ostilità contro il governo indiano. Fomentare disarmonia tra diversi gruppi su base religiosa, sociale e culturale equivale a un complotto criminale”. La polizia, nel cellulare confiscato, ha trovato una chat in cui Ravi chiede a Greta di smettere di parlare del tema perché ciò aumentava il rischio di un arresto.

In lacrime di fronte al giudice, la ragazza si è difesa dicendo che ha solo corretto due righe. Ha due nonni contadini, così ha detto Ravi, per questo combatte contro il riscaldamento globale, perché ha visto i danni che fa ai campi. Il manuale non era altro che un modo per diffondere le rimostranze degli agricoltori.

Ma l’arresto è confermato tra tante proteste internazionali e indiane, prime fra tutte quella della Coalizione per la giustizia ambientalista che parla di rapimento extragiudiziale, caccia alle streghe con false accuse, e raccoglie firme per farla liberare da una morsa contro il dissenso che nell’India di Modi diventa sempre più preoccupante.