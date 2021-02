coronavirus,-fontana:-sulle-varianti-sono-cauto-ma-deve-esserci-chiarezza.

“Sono sulla linea che ci debba essere chiarezza che gli scienziati parlino all’unisono che non ci sia una parte che sostiene una cosa e una parte che sostiene l’altra, chiariscono come stanno le cose. Io sono sempre stato molto cauto in questi mesi e continuo ad esserlo, però con chiarezza”: così il presidente della Regione Attilio Fontana a margine del Consiglio regionale sull’ipotesi di misure più restrittive per fronteggiare le varianti del virus. Sull’efficacia dei vaccini a fronte delle varianti, Fontana ha poi aggiunto: “bisogna chiederlo agli scienziati, bisogna cercare di capire soprattutto se sono sensibili al vaccino. A me dicono che siano sensibili al vaccino quindi la cosa dovrebbe tranquillizzarci, ma sono valutazioni che possono essere fatte solo dai virologi”. (MiaNews)