CAVALCARE LE LEGGI DEL CAOS PER DIVENTARE SAPIENS SAPIENS SAPIENS – Alessandro Meluzzi

15/2/2021

Lo psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi è intervenuto su Byoblu in occasione del giuramento di Mario Draghi e della nuova squadra di Governo, commentando le prospettive che attendono l’uomo nel prossimo futuro. “Io credo che in breve tempo, un po’ come in certi film distopici, vivremo in un contesto di fantascienza nel quale aprire un libro di filosofia, studiare Platone, studiare Hegel, studiare Bergson, prendere in mano la poesia dei trovadori provenzali, quella dei grandi poemi di Tasso e di Ariosto e gli scritti di Machiavelli e di Guicciardini verrà considerato eversivo” ha così commentato Meluzzi.

“E probabilmente questa nuova specie di macchine venute male, che siamo noi, possiamo considerarci come macchine devianti da un certo modello precostituito e potremo tentare di diventare i sapiens sapiens sapiens alternativi. Perché i sapiens sapiens sapiens sono ora quelli che governano il mondo, i maniera più o meno visibile i Rotschild, i Rockefeller, Elon Musk i Warburg e cioè sono una specie più evoluta. Però sono pochi e vogliono controllare tutto. Ci sono dei modelli venuti male, come noi, che devono cercare di resistere. Il nostro compito sarà quello di cavalcare le leggi dell’entropia e del caos per cercare di sopravvivere, insegnando il greco, il latino, i lirici greci, la filosofia medievale fino ad arrivare alla grande letteratura dei Cervantes e dei Goethe, a dei giovani ridotti a zombie. Se riusciremo a fare questo avremo già svolto il nostro compito evolutivo nella storia dell’umanità e della post umanità” ha infine aggiunto Meluzzi.

Claudio Messora