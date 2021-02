I biscotti della fortuna sono degli scrigni croccanti, di origine giapponese, al cui interno è racchiuso un messaggio, di solito si tratta di frasi profetiche o perfino divinatorie.

La ricetta per preparali in casa è molto semplice e tutto quello di cui avrete bisogno è un po’ di manualità, per chiudere velocemente il biscotto e piegarlo nella sua caratteristica forma a mezzaluna.

Origine incerta per questi biscottini profetici che vediamo serviti a fine pasto in molti ristoranti giapponesi o cinesi e in una miriade di film e telefilm come dolci gusci per consigli preziosi.

Provate a fare in casa i biscotti della fortuna per stupire gli amici alla fine di una serata speciale.

Pochi ingredienti, qualche accortezza e magari una buona compagnia per prepararli a 4 o 6 mani: il divertimento è assicurato…e anche la soddisfazione di vedere sulla propria tavola un’icona alimentare rigorosamente homemade!

Pensare ai messaggi da racchiudere nei biscottini sarà la parte più divertente! Se li usate come segnaposto potrete pensare ad una frase da associare a ciascun commensale. Se volete avvantaggiarvi e trasformarli in un originale regalo di Natale potrete racchiuderli in una scatolina decorata e scrivere frasi ben augurali e pensate ad hoc. E infine se volete associarli ad un gioco divertente come abbiamo fatto noi…potrete chiedere a ciascun invitato di farsi una domanda e lasciare la risposta al bigliettino che troverà nel suo biscotto…non mancheranno risate e battute!!

E come recita il messaggio che abbiamo trovato noi…”ne vale la pena”! Non sappiamo quale sia stata la vostra domanda ma questa risposta sicuramente non vi deluderà! Enjoy it!!

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 7 minuti

Tempo totale: 22 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

4 Albumi

90 g Farina 00

200 g Zucchero Di Canna bio

25 g Amido di mais

1 buccia grattugiata Limone

75 g Burro sciolto e raffreddato

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti della fortuna, prima di iniziare scrivete i messaggi che andranno dentro ai biscotti, ritagliando delle piccole strisce di carta leggera (tipo foglio di quaderno) che avranno altezza di circa mezzo centimetro e lunghezza di circa 5 cm (o a vostro gusto superiore se preferite che fuoriescano dal biscotto).

Preriscaldate il forno a 180°. Sciogliete il burro a bagnomaria e lasciatelo raffreddare.

Ricoprite una teglia con della carta forno e disegnate dei cerchi servendovi di un bicchiere dal diametro di circa 7/8 cm, distanziandoli leggermente uno dall’altro. (Noi in una teglia standard ne abbiamo fatti entrare 9).

Girate la carta forno sottosopra in modo che la parte a matita non sia a contatto con l’impasto.

Cominciate a montare gli albumi con uno sbattitore elettrico e quando avranno cominciato a rassodarsi aggiungete un poco alla volta lo zucchero continuando a montare.

Quando avrete una consistenza simile alla meringa aggiungete gli ingredienti secchi (farina e amido di mais) che avrete raccolto in una ciotola a parte e mescolato prima di versarli nel composto di albumi e zucchero.

Mescolare il tutto con delicatezza, aggiungere il burro e la buccia del limone grattugiato fino ad amalgamarli.

Prendete un cucchiaino abbondante di composto, posizionatelo al centro di un cerchio sulla carta forno e con il dorso del cucchiaino espandetelo con movimenti circolari fino a riempire il cerchio. Dovrete ottenere uno strato sottile.

Quando avrete completato l’operazione per tutti i cerchi infornate e fate cuocere per 7-8 minuti o fino a quando i bordi si doreranno.

Ora dovrete essere abbastanza rapidi. Una volta sfornati, capovolgeteli di modo che la parte a contatto con la placca diventi la parte interna del biscotto, inserite il biglietto al centro del biscotto, richiudetelo a metà, con una spatola antiaderente, facendo combaciare i bordi.

Servitevi del bordo di un bicchiere per dare ai biscotti la forma caratteristica ripiegandoli e avvicinando gli estremi come da foto.

Infine raffreddateli all’interno di una teglia da muffin o di una tazzina da caffè che li contenga.

Note

Se siete da soli non infornate più di 5-6 biscotti per volta perché l’operazione di chiusura deve essere rapida e raffreddandoli rischierete di lasciarli indurire e non poterli piegare.