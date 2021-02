anthony-fauci-premiato-con-1-milione-di-dollari-per-“aver-difeso-con-coraggio-la-scienza-contro-la-disinformazione”

16/02/2021 – “L’eccezionale contributo alla scienza e al progresso del benessere sociale”.

Con questa motivazione il dottor Anthony Fauci ha ricevuto il premio Dan David, consistente in 1 milione di dollari. Il riconoscimento viene assegnato annualmente in Israele dalla Dan David Foundation e dall’Università di Tel Aviv alle personalità, istituzioni o organizzazioni che si sono distinte nel campo della scienza, della tecnologia e della cultura.

Nella motivazione ufficiale si legge ancora che Fauci ha meritato il premio per “aver difeso con coraggio la scienza contro la disinformazione durante la crisi del Covid19”.

Sarebbe necessario però analizzare più da vicino questa affermazione. In primo luogo fare una riflessione profonda sul significato di scienza. Che cos’è la scienza? Quella del confronto critico con i fatti, oppure la lettura della realtà offerta dal pensiero unico? E in secondo luogo capire che cosa si intende per disinformazione. Negli ultimi tempi, e non di rado, chi si oppone alla narrazione ufficiale sul Covid viene tacciato di disinformare se non addirittura di negare.

La figura dell’immunologo statunitense è certamente emblematica: consigliere sanitario dai tempi di Ronald Reagan, fino a diventare consulente medico dell’ex presidente Donald Trump, oggi riveste lo stesso ruolo nell’amministrazione di Joe Biden. Il rapporto tra Fauci e Trump non è sempre stato idilliaco, soprattutto da quando l’immunologo ha rimproverato all’ex presidente il fatto di non aver provveduto tempestivamente ad instituire il lockdown negli Stati Uniti.

Favorevole ai vaccini, Fauci ha detto che già da marzo sarà possibile “iniziare una vaccinazione di massa nel paese”. In un’altra occasione ha detto che i guariti da Covid19 possono riportare una sindrome cronica, un disturbo molto complesso caratterizzato da un senso di fatica persistente. Sulle mascherine si è espresso favorevole all’utilizzo di due in contemporanea che – a sua detta – “sarebbero più efficaci”.

Al di là della storia professionale dell’immunologo, che non viene messa in discussione, è certo che le affermazioni relative al Covid19 non possono non sollevare qualche dubbio.

Claudio Messora