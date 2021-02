anna-tatangelo-lapidaria-lancia-la-bomba:-“certe-cose-non-si-possono-vedere”

Spread the love

La cantante Anna Tatangelo, recentemente ha lanciato una frecciatina molto pesante neanche troppo velata

Anna Tatangelo (Getty)

Anna Tatangelo è una cantante e conduttrice televisiva italiana. Fin da giovanissima partecipa a varie manifestazioni canore a livello regionale.

Spinta dalla sua passione, ha perfezionato il suo stile presso l’Accademia musicale di Sora, città che le ha dato i natali. Nel 2002 ha vinto il Festival di Sanremo, nella categoria dedicata alle nuove proposte, con il brano “Doppiamente fragili”.

L’anno seguente partecipa nuovamente alla kermesse, ma questa volta nella sezione “Big”. Si esibisce in coppia con Federico Stragà, portando la canzone “Volere Volare”, scritta da Bungaro e Passavanti.

Nello stesso periodo esce il suo primo album, intitolato “Attimo x attimo”, prodotto dal compositore Fio Zanotti. In seguito Anna ha calcato il palco dell’Ariston in altre due occasioni.

I testi da lei portati la consacrano definitivamente. Stiamo parlando di “Ragazza di periferia” e “Essere una donna”.

Nel corso della sua carriera, la Tatangelo ha avuto anche alcune esperienze televisive. Tra queste ricordiamo “X Factor”, dove nel 2010 ha preso parte nei panni di giudice di gara.

La frecciatina di Anna Tatangelo

La cantante di Sora è stata impegnata in una relazione sentimentale con Gigi D’Alessio dal 2006. La coppia ha avuto un figlio di nome Andrea, nato nel 2010.

Circa un anno fa, nel Marzo del 2020, i due annunciano la loro separazione sui social, mettendo fine a un rapporto costituito da alti e bassi. Insieme si sono anche esibiti diverse volte sul palcoscenico e il cantante neomelodico ha collaborato alla scrittura di alcuni testi delle canzoni della Tatangelo.

Negli ultimi giorni ci sono stati dei rumors riguardanti la vita privata di Gigi. Infatti quest’ultimo, avrebbe una nuova fidanzata, Denise Esposito. La ragazza è una sua fan ed ha 25 anni in meno di lui.

La ventottenne non è legata al mondo dello spettacolo e avrebbe conosciuto il cantautore la scorsa estate a Capri. Secondo alcune voci non confermate, attualmente vivrebbero insieme a Napoli.

A quanto sembra, Anna non sarebbe entusiasta di queste indiscrezioni. Sul suo profilo Instagram, ha infatti pubblicato una foto, in cui appare con gli occhi chiusi. Nella didascalia posta al fianco del post, appare la frase “tengo gli occhi chiusi perché certe cose non si possono vedere”.

Con queste parole, l’artista probabilmente ha voluto lanciare una frecciata proprio nei confronti del suo storico ex, il quale non ha confermato la nuova relazione, ma tuttavia non l’ha nemmeno smentita.