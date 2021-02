andrea-delogu,-sui-social-sotto-accusa,-lei-risponde-e-il-web-si-zittisce

Spread the love











Andrea Delogu è un’attrice, presentatrice e intrattenitrice davvero brava che, ultimamente è stata indicata come modello a cui ispirarsi dalla bravissima Samantha Togni che , lasciati i panni di ballerina si sta cimentando in un ruolo per lei nuovo, quello di presentatrice che le sta venendo anche molto bene.

Andrea Delogu, l’estate scorsa quando era al timone de “Vita in diretta” accanto a Marcello Masi, ha incantato il pubblico per quel suo modo di fare sempre affabile, sorridente, sereno, rilassato e vero, estremante sincero. I telespettatori de “Vita in diretta”, non dimenticano di quando, per la stanchezza si toglieva le scarpe, scendeva dai tacchi e continuava a condurre accanto a quello che poi è diventato un suo grande amico, appunto Marcello Masi. I due sono stati capaci di superare le barriere dei ruoli e diventare amici e questo l’hanno dimostrato in varie occasioni mentre conducevano.

Andrea Delogu e il suo passato

Andrea Delogu ha raccontato il suo passato anche in un libro chiamato “La collina” intendendo quella di San Patrignano dove è nata ed è cresciuta perché erano lì i suoi genitori.

Recentemente è uscita una serie su Netlix che ha fatto anche molto discutere ‘SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano‘ che ha proprio narrato tutte le vicende di San Patrignano e del suo fondatore, Vincenzo Muccioli.

‘San Patrignano’ è stata una delle comunità di recupero per tossicodipendenti tra le più grandi d’Europa.

Andrea Delogu, senza temere i giudizi e i pregiudizi ha raccontato dei suoi genitori e di lei nata e crescita nella comunità nel 1982.

Andrea Delogu e la fine del suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari

Da un po’ di tempo che sui social si leggevano indiscrezioni sulla vita privata di Andrea Delogu che, sposata con l’attore Francesco Montanari, pareva fosse in crisi.

Poi si è saputo che la bellissima Andrea ha lasciato la casa coniugale ed è andata a vivere da sola in un altro appartamento. Non si sa bene cosa stia accadendo nella vita di Andrea ma pare che la fine del suo matrimonio sia ormai certa. Da quel momento, ogni volta che posta una foto sui social, il popolo del web sottolinea quando traspaia la tristezza nei suoi occhi e allora lei, all’ennesimo commento sempre nella stessa direzione, ha scritto così: “Raga, sta gag ‘oggi hai gli occhi tristi’ vi sta sfuggendo di mano. Lo scrivete anche sotto foto di anni fa. Può essere pure che sia un’impressione vostra e che avete mangiato un po’ pesante nè?”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...