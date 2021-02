alessia-marcuzzi-e-quella-dichiarazione-che-non-lascia-dubbi

La showgirl Alessia Marcuzzi, nel giorno di San Valentino, lancia un messaggio iconico e colorito che non lascia dubbi

Alessia Marcuzzi (Getty)

Alessia Marcuzzi è una conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. Il suo esordio risale al 1991, sull’emittente “Tele Montecarlo”.

Inizialmente prende parte ad alcuni programmi sportivi, fino all’approdo in Rai nel “Grande gioco dell’oca”. Nel 1996 passa a Mediaset, dove le viene affidata la conduzione del “Festivalbar” per sette stagioni consecutive.

All’inizio degli anni duemila prende il posto di Simona Ventura alla guida della storica trasmissione di Italia 1 “Le Iene”. Questo è senz’altro un passo importante nella carriera della showgirl, che attraverso questa esperienza comincia ad acquisire una crescente notorietà.

Successivamente la Marcuzzi si è cimentata come presentatrice di alcuni reality show, come “Il Grande Fratello” e “L’isola dei famosi”. Durante un’edizione di quest’ultima da lei condotta, è accaduto lo scandalo conosciuto come “Cannagate”, che ha visto protagonista l’ex tronista Francesco Monte.

Alessia ha vestito inoltre i panni di attrice. Le pellicole in cui appare sono “Chicken Park” di Jerry Calà, “Tra noi due tutto è finito”, “Tutti gli uomini del deficiente” e “Il mio West”.

Alessia Marcuzzi e il suo messaggio

La conduttrice romana ha due figli, nati da uomini diversi. Il primo, Tommaso, è frutto della relazione avuta con l’ex calciatore Simone Inzaghi, mentre la secondogenita, Mia, l’ha avuta insieme a Francesco Facchinetti.

Nel 2014 Alessia si è sposata vicino Londra, con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. Dopo alcuni rumors che indicavano una possibile rottura del loro rapporto, sembra invece essere tornato il sereno all’interno della coppia.

La Marcuzzi è una delle presentatrici italiane più amate, come possiamo notarlo anche dal grande seguito che ha sui social network. La sua pagina di Instagram conta infatti la bellezza di cinque milioni di followers.

Proprio sul suo profilo, in occasione della festa degli innamorati, ha deciso di condividere un post. Il messaggio lanciato all’interno di quest’ultimo è rivolto però ai single.

Con un’espressione piuttosto colorita, l’ex modella pubblica una frase nella quale viene invitata l’anima gemella a farsi viva, poiché si è rotta le scatole di cercarla.

Ovviamente la sua pubblicazione, da intendersi in tono sarcastico, è rivolta ai suoi seguaci senza partner, in quanto come detto in precedenza, attualmente Alessia è felicemente sposata con suo marito.