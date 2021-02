usa,-l’-appello-di-biden:-“subito-riforme-per-limitare-le-armi”

NEW YORK – “Non aspetteremo la prossima strage: bisogna agire subito”. Da Camp David, dove sta trascorrendo il weekend lungo di President Day (domani) Joe Biden chiede al Congresso di intervenire con “riforme di buon senso” adatte a limitare la diffusione delle armi negli Stati Uniti. E lo fa in un giorno ben preciso, il 14 febbraio, terzo anniversario di quella strage di Parkland, in Florida, dove 17 adolescenti e insegnanti vennero falciati dalla furia di un ex allievo, Nicholas Cruz, armato con un fucile da guerra AR-15 nonostante avesse appena 19 anni. Uno studente allontanato dalla scuola l’anno prima per motivi disciplinari, che era comunque riuscito a procurarsi legalmente un fucile d’assalto semiautomatico malgrado avesse problemi psichiatrici. E che aveva imbracciato il fucile, dopo il rifiuto di certe sue avances romantiche da parte di una compagna.

Quel massacro diede vita a un movimento anti-armi ancora molto potente, capeggiato proprio dai ragazzi sopravvissuti della Marjory Stoneman Douglas, la scuola di Parkland: “Agiremo per porre fine all’epidemia di violenza e per rendere le nostre scuole e comunità più sicure” ha affermato il presidente. Rilanciando quella che, d’altronde, è una delle sue promesse elettorali: la limitazione sulle armi e l’aumento dei controlli sui precedenti legali ma anche psicologici, di chi le acquista. Insieme al divieto di produrre – ma soprattutto vendere – fucili d’assalto e caricatori ad alta capacità: quelle armi da guerra che di sicuro non servono per andare a caccia.

“Lo dobbiamo a tutti coloro che abbiamo perso la vita in maniera orribile” scrive ancora il presidente Biden. “E a tutti coloro che si sentono lasciati indietro, soffrendo nella speranza di ottenere un cambiamento. È giunto il momento di agire”. Un messaggio dunque, per chiedere nuove leggi al Congresso. Ma anche contro i complottisti, entrati perfino alla Camera. Come la deputata Marjorie Taylor Greene, simpatizzante di QAnon, secondo cui la strage di Parkland non è mai avvenuta, e si tratta solo di una scusa per privare “i patrioti” dell’estrema destra delle loro armi. Una teoria assurda: che ha però gridato pure contro David Hogg, uno dei ragazzi sopravvissuti a quel terribile massacro, diventato l’attivista più celebre