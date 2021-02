La sbriciolata limone e ricotta è un dolce fresco e scenografico, che potete preparare senza dover accendere il forno, basterà un po’ di riposo in frigorifero per portare in tavola la vostra torta.

Una ricetta semplicissima e anche molto furba perché vi permette di far fuori anche i fondi di pacchi di biscotti che si sono fatti un po’ secchi, vi basterà dare loro una frullata per far sì che prendano di nuovo vita!

In questo modo andranno a formare uno stuzzicante guscio che fa a raccogliere una morbida crema aromatizzata al limone. Insomma una torta dal gusto delicato e dalla grande presenza scenica, perfetta anche per concludere una cena elegante con ospiti importanti. Provate questa ricetta e siamo sicuri diventerà un vostro cavallo di battaglia!

Qualora siate tutti adulti potete aggiungere del limoncello alla crema mentre frullate.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

400 g Biscotti a limone

250 g Ricotta

250 g Panna da montare zuccherata

2 cucchiai Zucchero A Velo

1 Limone bio

100 g Burro

Preparazione

Per preparare la ricetta della sbriciolata limone e ricotta, per prima cosa dando dei colpi di mixer o con un mattarello sbriciolate i biscotti. Aggiungete un po’ di buccia grattugiata di un limone e mescolate versando il burro sciolto.

Foderate uno stampo con cerniera e in esso versate tre quarti del composto preparato e livellate bene schiacciando bene sul fondo e sui lati.

Mettete in frigorifero e nel frattempo dedicatevi alla crema. In un contenitore sbattete la panna aggiungendo lo zucchero a velo, e quando sarà ben spumosa, aggiungete la ricotta e grattate un altro po’ di limone.

Versate ora la crema nel fondo di biscotti e livellate con un cucchiaio. Rimettete in frigorifero per almeno 15 minuti.

Aggiungete ora in superficie la restante parte di biscotti sbriciolati, schiacciando leggermente per coprire tutti i buchi. Mettete in frigorifero per almeno 3 ore.

Al momento di servire la sbriciolata senza cottura decorate con qualche fettina di limone.