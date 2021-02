panico-per-valentina-ferragni:-la-situazione-sfugge-di-mano

Valentina Ferragni, sorella dell’influencer Chiara, vittima di una spiacevole disavventura. Tutto raccontato sui social

Valentina Ferragni (Gettyimages)

Weekend innevato su larga parte dell’Italia, e cosi in tanti hanno deciso di spostarsi per raggiungere mete bianche, ove ovviamente possibile per le norme anti-Covid. Gli impianti sciistici resteranno chiusi fino al 5 marzo, come disposizione del Governo centrale, ma c’è chi proprio non riesce a fare meno di qualche ora di spensieratezza tra i monti innevati.

Tra questi c’è anche Valentina Ferragni, sorella dell’ormai nota influencer Chiara, che nelle ultime ore ha postato proprio diverse stories su Instagram che la ritraggono al centro di piane innevate ed in compagnia di amici, il tutto ovviamente per trascorrere anche in serenità un giorno speciale.

Ieri, infatti, è stato il giorno dell’onomastico di Valentina, la festa degli innamorati che la stessa sorella di Chiara ha passato insieme al fidanzato Luca Vezil. Insomma, mentre in casa Ferragnez si è alle prese con la gravidanza di Chiara e l’arrivo della secondogenita, per la sorellina minore sono state ore di spensieratezza.

Non tutte, a dire la verità. Una gita fuoriporta, spesso e volentieri, può nascondere delle ‘insidie’, alle quali bisogna essere pronti a far fronte, soprattutto in situazioni di emergenza che ti costringono a dover trovare soluzioni estreme.

Valentina Ferragni, disavventura serale

E cosi, dopo aver trascorso ore sulla neve, Vale è incappata in una disavventura alquanto particolare. E’ la stessa Ferragni ad aver raccontato tutto, sfruttando le stories di Instagram e riportando il misfatto.

Cosa è successo? “Dovevamo essere a Milano per una cena romantica io e Luca. Abbiamo trovato traffico ed incidenti, sono le 11 di sera e mancano due ore a Milano. Siamo rimasti incolonnati per tre ore. Ora siamo usciti dalla tangenziale”, il racconto di Valentina, al quale si aggiunge anche un altro aspetto ancora più demoralizzante.

Valentia, è finita anche la benzina

Ancora la Ferragni, nel raccontare l’accaduto che ha ritardato il rientro a casa, ha poi aggiunto un altro elemento: “Non abbiamo più benzina e siamo su una strada che va su per i paesini sul lago di Como. Non abbiamo più acqua e cibo, non abbiamo più voglia”, le parole di Valentina.

Valentina Ferragni (Instagram)

Com’è andata a finire? Tutto sommato bene, nonostante il grande ritardo. La Ferragni ha successivamente pubblicato uno scatto direttamente da casa sua. Nonostante i problemi con la benzina, dunque, il rientro a casa è avvenuto. Chissà se anche la sorella Chiara avrà seguito tutto l’episodio, magari facendosi anche una risata.