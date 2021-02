nicki-minaj,-terribile-lutto-per-la-cantante:-“vittima-di-un-pirata-della-strada”

Nicki Minaj è disperata per una grave perdita, un pirata della strada ha ucciso una persona a lei cara ora è caccia all’uomo

Nelle scorse ore, Nicki Minaj, stella del rap statunitense, si è trovata a piangere, improvvisamente, la morte del padre Robert Maraj. Una fine veramente tragica quella del papà della star: è stato investito ed il pirata della strada non l’ha neppure soccorso. Durante la corsa in ospedale l’uomo ha smesso di respirare e non c’è stato più nulla da fare.

Al momento sono in corso le indagini per rintracciare l’uomo che ha investito e lasciato a terra il padre della Minaj. La cantante statunitense non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito a quanto accaduto, ma la storia ha già fatto il giro degli Stati Uniti. L’uomo che non ha prestato soccorso rischia una dura pena con molti anni di carcere.

Nicki Minaj, la terribile notizia a pochi mesi dalla nascita del primogenito

Soltanto quattro mesi fa è nato il primogenito di Nicki Minaj e Kenneth Petty portando un po’ di serenità alla famiglia. Poco prima, infatti, il fratello della star statunitense era stato condannato all’ergastolo con l’accusa di stupro ad un bambino di 11 anni.

La Minaj ha parlato più volte del suo rapporto con il padre, Robert, che sembrava florido. Tuttavia, circa 10 anni fa rilasciò un’intervista in cui sosteneva che il padre abusò della madre, Carol, a causa del suo vizio dell’alcol e delle droghe che lo rendevano fuori di sé.