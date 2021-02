mina-settembre-2-stagione-in-onda-nel-2022

Mina Settembre 2 stagione quando esce? Nel 2022

Mina Settembre, fiction per la regia di Tiziana Aristarco e liberamente tratta dai racconti Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma a settembre di Maurizio de Giovanni, debutta con la prima stagione domenica 17 gennaio 2021 su Rai 1 in prima tv assoluta. Il primo ciclo è composto da dodici episodi. Con il finale di stagione non cala il sipario su questa coproduzione RAI FICTION – IIF Italian International Film. Mina Settembre 2 stagione è confermata.

Lo rivela lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it il 13 febbraio 2021.

Già noi di Tvserial.it chiediamo direttamente alla regista Tiziana Aristarco in occasione della conferenza stampa in videochiamata di mercoledì 13 gennaio 2021 se fosse nei piani una stagione 2 di Mina Settembre. A quattro giorni dal debutto in prima tv assoluta la regista non può darci certezze in merito a eccezione di una: la volontà da parte del team c’è.

D’altra parte esistono anche altri libri di Maurizio de Giovanni con protagonista Mina Settembre a cui potersi ispirare.

Ora è ufficiale: ci sarà una seconda stagione di Mina Settembre. L’head writer Fabrizio Cestaro racconta nell’intervista a Fanpage.it del 13 febbraio 2021 che il team è al lavoro da diversi mesi.

A quando Mina Settembre 2 stagione in tv, quindi? L’uscita della 2 stagione di Mina Settembre è fissata per il 2022.

Mina Settembre seconda stagione con il cast al completo

All’incontro con la stampa del 13 gennaio 2021 partecipano Serena Rossi (Mina Settembre), Giuseppe Zeno (Domenico), Giorgio Pasotti (Claudio), Marina Confalone (Olga), la produttrice Paola Lucisano, il vicedirettore di Rai Fiction Ivan Carlei. La regista Tiziana Aristarco parla anche a nome loro quando afferma: “tutti qua penso che – almeno noi – saremmo felicissimi di poter iniziare a girare una seconda serie in tempi brevi. Lo speriamo tutti”.

Grazie all’intervista rilasciata a Fanpage.it dell’head writer Fabrizio Cestaro il 13 febbraio 2021 abbiamo la conferma del ritorno del cast al completo. Tornano “proprio tutti gli attori” a partire da Serena Rossi, passando per Giorgio Pasotti, Davide Denvenuto e Giuseppe Zeno.

Proprio quest’ultimo, l’interprete di Domenico detto Mimmo, racconta già nella conferenza stampa del 13 gennaio 2021 che “Tiziana [Aristarco, la regista] è riuscita a centrare il fuoco di ogni personaggio”. L’attore prosegue poi con ciò che è un auspicio per il futuro. Queste le sue parole: “quello che io mi auguro e che spero è che il personaggio di Mimmo possa continuare in questa sua avventura”.

Adesso ne abbiamo la certezza: Mimmo, insieme agli altri personaggi della prima stagione, torna nei nuovi episodi della fiction.

Di cosa parla la seconda stagione di Mina Settembre? Anticipazioni sulla trama

Ovviamente Fabrizio Cestaro, head writer della serie, non fa alcun genere di spoiler nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage.it il 13 febbraio 2021. Ci regala, però, una piccola anticipazione.

La trama della seconda stagione di Mina Settembre prevede che la protagonista faccia una scelta dal punto di vista sentimentale tra Claudio e Domenico. “Mina prenderà una decisione”: ce lo assicura lo sceneggiatore dopo aver spiegato la ragione. “Nel momento in cui finisci la prima stagione con l’indecisione della protagonista, secondo noi è sbagliato continuare a mantenerla in quello stato“. Quindi per Mina arriva il momento di fare i conti con i suoi sentimenti nella seconda stagione.