Mercedesz Henger, il pranzo è piccante: senza vestiti ai fornelli

Mercedesz Henger ha mostrato ai social il suo pranzo a dir poco piccante: quello che Lucas Peracchi ha organizzato cucinando senza vestiti

Mercedesz Henger

Mercedesz Henger, bella e sexy showgirl, amatissima dal suo pubblico ha mostrato una tavola imbandita a tema San valentino ai suoi fan. Tra i bicchieri rossi, i tovaglioli con cuoricini e le foto romantiche sparpagliate sulla tovaglia ecco in arrivo un particolare molto piccante nella cena con il suo fidanzato.

Lucas Peracchi, ex tronista di “Uomini e Donne“ e suo attuale fidanzato, ha infatti preparato alla sua campagna un regalo molto speciale. E’ proprio lo chef provetto, che ha ballato e cucinato per lei, in un modo molto hot. Vediamo di che si tratta.

Pochi giorni fa, prima dell’arrivo della festa in cui si celebra l’amore in tutte le sue forme, era stata proprio la bella Henger a postare sul suo profilo Instagram uno scambio di parole in bilico tra amore ed ironia: “Amore , cosa hai organizzato per dopodomani ?” ha chiesto la ragazza.

La risposta ha lasciato tutti senza parole: ” Ma niente…controlla un po’ se gioca l’Inter ?!“.è così è apparso il goliardico commento di Lucas nella didascalia della modella che ha deciso di raccontarlo al suo pubblico in modo estremamente ironico.

Mercedesz Henger: la cena sorprendente

Dal profilo Instagram di Mercedesz Hengel

Che dire, giunti poi al grande giorni Lucas Peracchi non si è lasciato parlare dietro ed ha preparato una seratina con i controfiocchi per la bella Mercedesz. Romanticismo e passione, questi gli ingredienti utilizzati dal giovane, che ha dato vita ad una tavola imbandita ed una cucina pronta a sfornare.

Ma c’è una qualcosa che ha veramente spiazzato tutti, un dettaglio molto particolare che non è sfuggito agli occhi attenti dei fan. Il giovane, chef per un giorno, ha indossato i panni di un cuoco provetto che si è messo ai fornelli per la sua compagna indossando solo gli abiti da cucina, in senso letterale.

Il ragazzo infatti ha indosso solo il grembiule da cucina, e non lascia nulla all’immaginazione: Lucas Peracchi è nudo davanti ai fornelli. Il tutto è stato documentato e mostrato dalla stessa Mercedesz che non ha esitato a pubblicare le foto sorprendenti sul web.

“Contenuto hot, se vi scandalizzate andate avanti di due storie” ha scritto sui social la Henger. Immediata la risposta dei fan che hanno commentando con ironia e stupore l’accaduto. Che dire, di certo una sorpresa del genere la showgirl non se l’aspettava, il Peracchi è riuscita sicuramente a farla rimanere senza fiato.