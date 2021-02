londra,-il-ritorno-del-“principe-delle-tenebre”:-starmer-chiama-mandelson-per-fermare-il-declino-del-labour

LONDRA – Lo chiamavano “the Prince of Darkness”: perché si muoveva sempre nell’ombra. Il soprannome doveva piacergli, se in seguito ha scelto per la copertina della sua autobiografia “The third man” (Il terzo uomo), citazione del film noir del 1949 tratto dall’omonimo romanzo di Graham Greene, un’immagine in primo piano di se stesso con bavero rialzato e sguardo assassino.

Il titolo del libro allude ai tre personaggi al centro del New Labour, il rinnovamento riformista che condusse il partito al potere per tredici anni, prima che una svolta radicale a sinistra lo condannasse in epoca più recente a undici anni di opposizione (e saranno almeno quindici ora delle prossime elezioni): Tony Blair, il primo ministro; Gordon Brown, il ministro del Tesoro che ne avrebbe provocato la caduta per diventarne l’erede, senza altrettanto successo; e per l’appunto lui, Peter Mandelson, numero tre della santissima trinità laburista ma, a detta di molti, il vero architetto di tre consecutive vittorie alle urne.

Adesso, a 67 anni, il Principe delle Tenebre è tornato. Secondo rivelazioni del Sunday Times, il nuovo leader del Labour, Keir Starmer, ha segretamente arruolato l’ex-commissario europeo e attuale membro della camera dei Lord come consigliere per cercare di ritrovare “la mentalità vincente”: ossia nella speranza di vincere le elezioni in programma nel 2024 e riconquistare Downing Street dopo una lunga assenza.

Le consultazioni con Mandelson, finora solo telefoniche e in videoconferenza, modalità obbligata del lockdown, hanno un chiaro obiettivo strategico, scrive il giornale domenicale britannico: liberarsi definitivamente del retaggio lasciato nel partito da Jeremy Corbyn, causa nel 2019 della peggiore sconfitta elettorale in quasi novant’anni, che ha permesso al conservatore Boris Johnson di contare su una larghissima maggioranza in parlamento e, fra le altre cose, di portare a compimento la Brexit, con le storiche conseguenze che ciò comporta.

Il riposizionamento laburista, beninteso, era già cominciato dal giorno dell’aprile scorso in cui Starmer, ex-avvocato dei diritti umani ed ex-procuratore capo, ha vinto le primarie e si è insediato al posto di Corbyn come capo dell’opposizione. Lotta senza quartiere all’antisemitismo, che Corbyn aveva tollerato. Convinto sostegno al patriottismo, che Corbyn aveva disdegnato: confondendolo con il nazionalismo e dando spesso l’impressione di amare più Cuba, il Venezuela e la Russia del proprio Paese. Rinuncia a continuare a combattere le battaglie perse del passato, come la Brexit, per concentrarsi su quelle odierne: il cambiamento climatico, la pandemia, un rapporto stretto con l’Europa, le diseguaglianze. E una ritrovata sintonia con l’America del dopo Trump.

Come Joe Biden negli Stati Uniti, il 58enne sir Keir (la regina lo ha fatto cavaliere per i suoi meriti nel periodo in cui è stato pubblico ministero) ha un messaggio concreto, pragmatico e centrista, avendo evidentemente meditato la lezione di Blair: si va al governo allargando il proprio bacino di elettori, non erigendosi a difensori di una orgogliosa cittadella minoritaria.

Ciononostante, dopo un’iniziale “luna di miele”, da qualche settimana su Starmer crescono le critiche e diminuiscono i consensi. Le sue giuste accuse al primo ministro per i tanti errori commessi la primavera scorsa nell’affrontare la crisi del Covid sono offuscate da una delle campagne di vaccinazioni più rapide del mondo, con 15 milioni di persone, il 25 per cento della popolazione, che hanno già ricevuto la prima dose. La decisione di non voler parlare più della Brexit risulta poco efficace di fronte alle sempre più numerose prove dei danni economici provocati dall’uscita dalla Unione europea, dal caos burocratico che limita le esportazioni alla borsa di Londra sorpassata da quella di Amsterdam come volume di contrattazioni. In più, un paio di duelli verbali con Johnson in parlamento, in cui il leader laburista è sembrato meno brillante, ne hanno messo in evidenza lo scarso carisma.

Personalmente, per dirla tutta, le prime volte che lo ho incontrato Starmer era risultato noioso anche quando diceva la cosa giusta. Con un felice seppur crudele paragone, una columnist inglese lo paragona a Michael Dukakis, candidato democratico alla Casa Bianca nella campagna del 1988, quando George Bush padre lo seppellì sotto una valanga di voti, dopo un dibattito in cui Dukakis diede una risposta sensata ma astrusa alla domanda volutamente provocatoria di un giornalista: “Cosa farebbe se sua moglie venisse stuprata?”

In quanto ex-avvocato, naturalmente, Starmer sa parlare, anzi è un abile oratore, capace di mettere in trappola la controparte. Ma gli mancano la battuta ad effetto, la simpatia istintiva, la grinta del politico di razza. Certo, davanti a un premier considerato da molti un clown, come quello attuale, la serietà dovrebbe essere un punto di forza per il suo avversario, specie in tempi gravi come questi. Come osservano tuttavia sia il Guardian, quotidiano tradizionalmente filo-laburista, sia il Financial Times, quotidiano dell’establishment, da quarant’anni i vincenti della politica britannica sono stati tutti dei “nutters”, dei pazzerelli, nel senso di dotati di una forte personalità: dalla Thatcher a Blair, fino allo stesso Boris Johnson. Una caratteristica di cui, nello stesso periodo, facevano invece difetto i perdenti, da Gordon Brown a David Cameron, fino a Theresa May.

È presto per dire se Starmer, sorpassato da Johnson negli ultimi sondaggi ma comunque dieci punti sopra al livello che aveva ereditato da Corbyn, potrà prevalere per, o nonostante, la seriosità del suo carattere. Avere nel proprio angolo un maestro di persuasione occulta come Mandelson può sicuramente giovargli. C’è stato un tempo, dalla metà degli anni Novanta ai primi anni Duemila, in cui quest’ultimo, dalle poltrone di consigliere, ministro (costretto due volte a dimettersi per scandali di corruzione ma sempre capace di recuperare), fondatore di Policy Network, la fondazione di studi politici di sua creazione, era in grado di influenzare non soltanto la politica britannica, ma tutto il centro-sinistra europeo, che lo venerava come un guru infallibile.

Intervistarlo, come mi è capitato più volte, era sempre interessante: ogni colloquio lasciava all’interlocutore, insieme a segnali istruttivi, una vaga minaccia per chi non volesse seguirli, confermando il nomignolo di “Prince of Darkness”: molto meglio avere Mandelson come amico, in sostanza, che come nemico. Se ne accorse a sue spese Gordon Brown, di cui Peter era stato inizialmente il consigliere, quando lo vide improvvisamente passare nel campo di Blair, una mossa che decise chi sarebbe diventato il nuovo leader del partito e il prossimo premier.

Peter Mandelson aveva tuttavia in Blair un materiale ideale su cui lavorare: un talento naturale della politica. Dare a Starmer la stessa “mentalità vincente”, come rivela il Times, potrebbe essere più difficile, ma se non ci riesce il Principe delle Tenebre, non può riuscirci nessuno.