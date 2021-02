live,-zenga-si-difende:-non-ho-abbandonato-i-miei-figli

L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale si difende dai attacchi subiti e lo fa nel salotto della domenica sera di Barbara d’Urso. In collegamento dagli Emirati Arabi, dove allena, rispedisce al mittente le pesanti accuse che gli vengono mosse: “Non ho mai abbandonato i miei figli”.

Walter Zenga torna in collegamento con Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso domenica 14 febbraio 2021. Accanto a lui c’è la moglie Raluca, con cui sta da 17 anni e con cui ha avuto due figli, Samira, 11 anni, e Walter Junior, 8. L’ex portiere dell’Inter, della Sampdoria e della Nazionale di calcio, che una decina di giorni fa ha smentito categoricamente le voci di separazione dalla moglie, vuole anche chiarire alcuni punti che forse non sono abbastanza chiari.

“Io sono passato per uno che ha abbandonato i suoi figli. Ma non è assolutamente così”, si difende Zenga, attorno al quale si è alzato un polverone di proporzioni inenarrabile da quando suo figlio Andrea, concorrente del Grande Fratello Vip, non ha parlato del rapporto inesistente con il padre durante il reality show.

Suo figlio Jacopo, che Zenga ha avuto dalla sua prima moglie, Elvira Carfangna, conferma che Walter non è un cattivo padre. Certo, coltivare un rapporto stretto con un uomo sempre in giro per il mondo ad allenare non è facile, ma in fondo non ha grandi cose da recriminargli.

Dopo aver visto una intervista di alcuni anni fa di Roberta Termali, da cui ha avuto Nicolò e Andrea, Walter salta sulla sedia: l’intervista risale al 2014 e la termali aveva indubbiamente il dente avvelenato con lui. La donna sosteneva, in quella intervista, che il suo nuovo marito, Andrea, aveva un rapporti bellissimo con i suoi figli, li trattava come figli e loro gli avevano anche chiesto se potevano presentarlo come il loro papà.

Walter ammette le sue difficoltà

Alla fine ammette le difficoltà in questa situazione: