Non sbarcherà all’Isola dei Famosi il giornalista sportivo Amedeo Goria. Secondo le prime indiscrezioni non avrebbe superato le visite mediche. Ecco cos’è successo. Primo colpo di scena all’Isola dei Famosi. Ancora prima che il programma parta ufficialmente un concorrente non potrà approdare sull’isola. Stiamo parlando del giornalista sportivo Amedeo Goria, tra i concorrenti confermati della prossima […]

L’articolo Isola dei Famosi, concorrente resta a casa: “Non ha superato le visite mediche” proviene da Leggilo.org.

