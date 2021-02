insonnia,-5-posizioni-yoga-per-dormire-meglio-e-riposare-bene

Sonno agitato e notti insonni non vi danno tregua? L’insonnia è un disturbo molto comune: secondo le stime sono ben 10 milioni gli italiani che hanno a che fare con questo problema. Tra i fattori che favoriscono il disturbo ci sono le preoccupazioni, l’ansia e le tensioni. Per riposare bene può essere d’aiuto dedicarsi la sera per 10 minuti alla pratica dello yoga. «A differenza dell’attività fisica tradizionale che favorisce la produzione di adrenalina, le posizioni yoga abbassano la frequenza del battito cardiaco e agevolano il rilassamento del corpo e del sistema nervoso perché uniscono i movimenti lenti alla respirazione profonda», dice Francesca Miccoli, insegnante certificata di Hatha yoga, che qui suggerisce 5 posizioni yoga per dormire meglio e riposare bene da fare prima di andare a letto.

Sukhasana

Sedetevi a terra e incrociate le gambe, posizionando il piede sinistro sotto il ginocchio destro e il piede destro sotto il ginocchio sinistro. Il bacino è appoggiato a terra. Le mani sono sopra le ginocchia con i palmi rivolti verso l’alto. Allungate la colonna vertebrale verso l’alto e mantenete questa posizione per qualche minuto, seguendo il ritmo del respiro.

Torsione da sdraiati

Sdraiatevi a terra e aprite le braccia di lato. I palmi sono rivolti verso l’alto e i polsi sono in linea con le spalle. Sollevate i piedi da terra mantenendo le ginocchia piegate. Espirando, ruotate le ginocchia a sinistra, fate una torsione con il bacino e la schiena e lasciate cadere le gambe a terra. Mantenete questa posizione per 30 secondi. Poi, ripetete tutto dall’altro lato.

Viparita Karani al muro

Sdraiatevi a terra a pancia in su. Avvicinate i glutei a una parete e sollevate le gambe, tenendo le braccia distese lungo il corpo con i palmi delle mani rivolti verso l’alto. Rimanete in questa posizione per 5 minuti.

Balasana con cuscino

Inginocchiatevi a terra. Poggiate i glutei sui talloni, tenendo gli alluci dei piedi vicini e le ginocchia alla larghezza dei fianchi. Espirando, piegatevi in avanti e appoggiate la testa su un cuscino. Portate le braccia lungo i fianchi e rilassatele. Rimanete in questa posizione per un minuto, concentrandovi sul respiro.

Savana

Mettetevi a terra a pancia in su con le gambe distese e leggermente aperte. Le braccia sono lungo il corpo e i palmi delle mani sono rivolti verso l’alto. Respirando lentamente, portate la vostra attenzione sulle diverse zone del corpo e lasciate andare il peso a terra.