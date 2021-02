incendio-di-valdieri,-vigili-del-fuoco-ancora-all’opera-per-mettere-in-sicurezza-la-zona

Spread the love

Immagine di repertorio (Foto copyright Ideawebtv.it)

Sono ancora al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme propagatesi a Valdieri a partire dalle ore 11 di questa mattina.

Il rogo si è verificato in Via Principe Amedeo dove sono sopraggiunte inizialmente le squadre di Cuneo, Morozzo, Dronero e Busca che hanno cercato di contenere le fiamme propagatesi al primo piano e sulla copertura in legno dell’abitazione.

La zona non può definirsi ancora in sicurezza totale ed infatti una squadra dei Vigili del Fuoco presidierà la zona questa notte.