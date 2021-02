il-tutorial-di-zoom-per-rimuovere-il-filtro-gatto

Lo spassoso video con protagonista un avvocato texano ha fatto storia: ecco come evitare figuracce

(Foto: 394th District Court of Texas – Live Stream / YouTube)

L’ormai celeberrimo video dell’avvocato texano prigioniero del filtro gatto durante un’udienza processuale su Zoom ha raggranellato oltre 10 milioni di visualizzazioni in cinque giorni trasformandosi in una potentissima arma promozionale sulla possibilità di cambiare il proprio volto durante una videocall. Una funzione in forte crescita, che però può diventare un’arma a doppio taglio: tanto spassosa tra amici e parenti quanto a forte rischio figuraccia in riunioni lavorative. Come rimuovere i filtri?

Ad anticipare una probabile prossima guida aranzulliana ci ha pensato direttamente Zoom, che ha pubblicato un tutorial su come attivare e disattivare il filtro gatto (e tutti gli altri di serie o di terze parti), per evitare di ripetere le ormai virali gesta del povero Rod Ponton.

Come rimuovere i filtri Zoom prima o durante un meeting

Per controllare di non avere filtri attivi prima di un meeting, si deve selezionare la propria immagine profilo in alto a destra, scegliere Impostazioni > Sfondi e Filtri nel pannello di sinistra e aprire l’anteprima video per controllare se si appare al naturale oppure no. In caso negativo, si seleziona Filtri Video e si sceglie Nessuno.

(Foto: Zoom)

Se capita durante un meeting – come peraltro suggerito anche all’avvocato texano stesso nel celebre video – basta fare clic sulla freccia che punta verso l’alto vicino all’icona per interrompere il video e selezionare Nessuno da Scegli Filtro Video se il filtro è di Zoom oppure un setting differente della webcam se è di terze parti.

A proposito di filtri di terze parti, se ne possono aggiungere innumerevoli grazie ai servizi come Snap Camera. Basta scaricarli, avere aggiornato Zoom per computer all’ultima versione, accedere, selezionare il proprio profilo in alto a destra dunque Impostazioni > Video > Camera e aprire il menu a tendina per scegliere l’espansione di terze parti desiderata.