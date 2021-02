i-due-dell’eufemia-dalla-d’urso:-l’inaspettata-decisione-di-gianluca

La coppia protagonista del tradimento all’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine, nel palermitano, ospite a Live non è la D’Urso.

Nel giorno di San Valentino, a Live non è la D’Urso si parla di tradimenti. Ospiti della conduttrice Barbara D’Urso sono Gianluca e Grazia, protagonisti del tradimento all’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine, nel palermitano. La storia dei due giovani è diventata virale sul web. La coppia sposata da 10 anni, a quasi 1 mese dal tradimento ha dichiarato di essere tornata insieme. Ne parlano in modo sereno i due protagonisti: addirittura sorridendo dell’accaduto.

La conduttrice però non ha perso tempo e ha chiesto a Gianluca da dove nasce la decisione di perdonare la moglie. La risposta dell’uomo non si fa attendere: “Chi non ha peccato scagli la prima pietra, nasciamo tutti peccatori e moriremo tutti peccatori”. Ma cosa vorrà dire con questa frase? Anche lui aveva già tradito in precedenza la moglie? Il marito nel salotto di Barbara D’Urso nega categoricamente questa possibilità.

Da dove nascono i sospetti di Gianluca? L’uomo ha spiegato che aveva notato che la moglie durante alcuni giorni della settimana si vestiva in modo più elegante. Ma non solo il marito controllava anche i collegamenti whatsapp della moglie e dell’amante, che lo avevano insospettito e gli avevano dato un’ulteriore conferma che i due chattassero insieme.

Hotel Eufemia, Grazia tradisce il marito nella stessa stanza della prima notte di nozze

Gli incontri tra Grazia e l’amante avvenivano giornalmente e per circa 6 mesi. Non solo l’Hotel Eufemia però è stato al centro del tradimento dei due. Diversi i luoghi girati dalla “coppia”. La conduttrice chiede al marito se è consapevole di quello che sta raccontando la moglie, Gianluca conferma di essere a conoscenza di tutto e dice: “La mia più grande vittoria è qui stasera vicino a me. Non è stato facile perdonarla ma se è vero amore e c’è pentimento non si distrugge una famiglia“.

Arriva però incredibile rivelazione di Gianluca: “La prima notte di nozze l’abbiamo passata proprio all’Hotel Eufemia”. Incredula la conduttrice Barbara D’Urso e gli ospiti in studio. Inoltre Grazia ha dichiarato di essere stata con l’amante addirittura nella stessa stanza in cui era già stata con il marito Gianluca. La coppia con le telecamere di “Live non è la D’urso“, è tornata all’Hotel Eufemia. Per Gianluca però tornare nel luogo del tradimento della moglie è stato trauma, anche se questa volta torna con Grazia, la donna che ha deciso di perdonare. L’uomo ha raccomandato alla moglie di non sbagliare mai più, perché l’amore che prova per lei è immenso.

“Per me è un duro colpo sapere che mia moglie sia venuta in questo Hotel con il suo amante. Soprattutto perché questo era stato il luogo dove avevamo trascorso la prima notte di nozze”. Questa la dichiarazione di Gianluca ma prontamente la donna ha risposto di essersi pentita. Poi il marito conclude: “Un brindisi all’amore ritrovato, perché l’amore vince sempre, col cuore Barbara“.