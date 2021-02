Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò è decisa: ecco cosa farà con Andrea Zenga e Giuliano, il suo fidanzato

Al Grande Fratello Vip una delle storyline più interessanti è quella con al centro Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, ed Andrea Zenga.

I due si stanno conoscendo (e piacendo) sempre più ed apprezzano particolarmente la compagnia l’uno dell’altra, come testimoniato dalle numerose effusioni e tenerezze che reciprocamente si scambiano.

Fin qui, nulla di eclatante, se non fosse che Adua Del Vesco fuori dalla casa ha un fidanzato, Giuliano Condorelli, che l’aspetta; a onor del vero, tuttavia, il rapporto decennale che li lega ha mostrato diverse e ripetute incrinature nell’ultimo periodo, specie da quando Adua ha intrapreso un importante percorso di autoconsapevolezza all’interno del Grande Fratello Vip.

Spesso, Adua ha manifestato incertezze e riserve sul suo rapporto con Giuliano, del quale – pur essendogli affezionata – pare non essere più innamorata.

Qualche giorno fa, Andrea Zenga ha confessato ad Adua, la quale è ancora in una situazione di stallo con il ragazzo Giuliano, di essere molto attratto da lei.

Ora, però, Adua si trova tra due fuochi: da un lato, la forte attrazione che prova per Andrea Zenga e dall’altro il senso di colpa e del dovere che prova per Giuliano; impelagata in questa difficile situazione, l’attrice prova a chiedere un consiglio prima a Stefania Orlando e poi all’amica Samantha De Grenet.

Sebbene la ragazza abbia più volte manifestato l’intenzione di voler parlare a Giuliano di persona, è piuttosto chiaro l’esito che sta per avere la sua relazione con il suo attuale ragazzo:

“Mamma mia, Samy. Oggi è dura. Zenga è arrivato e mi ha abbracciata. Non so gestire questa situazione. Vorrei trovare le parole più opportune [con Giuliano]. Io ho già capito tutto. Me l’ha detto anche la psicologa di vivermela con serenità, che chi mi giudica è un problema loro. Mi ha detto che ho 28 anni e che con lui non ho figli o un matrimonio. Ok, però non so bene come gestirla. Sarei ipocrita a far finta e a scrivere una letterina di San Valentino a Giuliano, sarei falsa. Non è stato Andrea a farmi capire quella cosa con Giuliano, era già così da molto tempo.”