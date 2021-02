Spread the love











A pochi giorni dalla finale del GF Vip anche le amicizie più salde sembrano in bilico. Dayane Mello accusa Rosalinda di fingere dei sentimenti per Andrea Zenga. Ecco cosa ha confidato a Tommaso Zorzi. Nuovi colpi di scena al GF Vip. A pochissimi giorni dalla finale molti dei concorrenti starebbero provando il tutto per tutto per aggiudicarsi la vincita […]

L’articolo GF Vip, Dayane contro Rosalinda:”La storia con Zenga è solo una strategia” – VIDEO proviene da Leggilo.org.

